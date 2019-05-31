美聯儲副主席：目前貨幣政策合適但有調整可能

中評社香港5月31日電／美聯儲副主席理查德·克拉里達30日表示，考慮到美國經濟狀況，美聯儲目前的貨幣政策是合適的。但如果經濟下行風險較預期加大，美聯儲將重新評估貨幣政策立場。



新華社報道，克拉里達在當天一場演講中表示，眼下美國失業率仍然很低，通脹率在美聯儲設定的2%通脹目標附近，利率也接近美聯儲認為的中性利率水平。因此，美聯儲目前的貨幣政策是適當的。不過，如果未來通脹率持續低於2%，或全球經濟和金融發展存在的下行風險大於預期，那麼美聯儲會將其視為是否需要出台更加寬鬆貨幣政策的因素之一，並重新評估其貨幣政策立場。



在5月1日結束最近一次貨幣政策會議後，美聯儲維持聯邦基金利率目標區間在2.25%至2.5%不變。22日公佈的貨幣政策會議紀要顯示，美聯儲官員認為，在未來一段時間內，美聯儲在利率問題上仍應保持耐心。



不過，由於近期多項指標顯示美國經濟存在走弱風險，特別是美國國債收益率出現倒掛，投資者對美國經濟可能陷入衰退的恐慌情緒加劇，對美聯儲降息的呼聲和預期也日益增加。對此克拉里達表示，近期收益率曲線趨平與全球形勢有關且較為短暫，現在對其影響作出結論為時過早。



根據美國商務部30日公佈的修正數據，今年第一季度美國實際國內生產總值（GDP）按年率計算增長3.1%，較首次預估數據下調了0.1個百分點。分析人士認為，受貿易局勢和減稅政策刺激效果逐步減弱等因素拖累，第一季度非住宅類固定資產投資增幅被大幅下修，企業盈利能力也有所減弱，為美國第二季度經濟增長前景蒙上陰影。