蔡英文台南行腳拔樁？賴清德：來者是客

賴清德（右）接受台南地方電台訪問。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南5月31日電（記者 趙家麟）民進黨2020初選民調6月10日即將登場，蔡、賴相爭進入倒數10天，蔡英文31日台南行腳，本土派大老、“總統府國策顧問”黃崑虎、深綠老農“崑濱伯”黃崑濱也同框隨行，外界解讀蔡來台南拔樁？賴清德回應，來者是客、以禮相待，不必想太多。



民進黨29日下午召開中執會討論2020初選辦法，以全體共識不經表決方式通過下列三點：第一、手機50%納入民調；第二、柯文哲、韓國瑜放入三人對比民調；第三、一場電視政見會。初選民調時間確定6月10日至14日。



距離初選民調啟動只剩10天，31日，蔡英文又有台南行腳行程，賴清德則是回到台南錄製了提供各電台播放的初選拜票廣告，並接受台南地方電台訪問，加強網路與媒體的宣傳，全力打“空軍”。



蔡英文走訪台南的後壁區，地方上的本土派大老、“總統府國策顧問”黃崑虎、深綠老農“崑濱伯”黃崑濱也同框隨行，外界解讀蔡來台南“拔樁”？賴清德受訪表示，蔡到後壁，來者是客，黃崑虎、黃崑濱以禮相待，本來就應該，不必想太多。



但媒體進一步追問，有關老農黃崑濱公開挺蔡，還要賴“再等四年”？賴清德就沒有進一步回應，只說“謝謝！”