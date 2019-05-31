唐慧琳：有民進黨支持者要免費招待民眾挺韓

唐慧琳。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月31日電（記者 鄭羿菲）“決戰2020，贏回台灣”誓師大會（61挺韓大會師）共同主持人的新北市議員唐慧琳接受中評社訪問時認為，61有3萬人參與就會是很成功的活動，而61也是中國國民黨高雄市長韓國瑜非常重要的分水嶺，可能就會決定韓在黨內初選中出線。她不諱言提到，有民進黨支持者打算“免費招待”民眾到場挺韓，之後再反過來抹黑韓的動員人氣，主因就是韓是藍營強棒，要讓韓人氣退潮，進而讓藍營分裂。



1971年生的唐慧琳是國民黨前主席洪秀柱子弟兵，曾擔任軟體工程師、親民黨政策研究中心研究員，2006年倒扁活動，曾擔任紅衫軍活動主持人，之後擔任國民黨智庫“國家政策研究基金會”助理研究員，2015年加入“青秀柱講團”，積極替洪秀柱辯護，之後也因常上政論節目針砭時事累積不小的知名度，在2018年投入新北市議員選舉，並成功當選。



擔任挺韓團體發起61挺韓大會師，而唐慧琳也是活動主持人之一，唐31日特地從新北市趕來台北市議會參加“決戰2020，贏回台灣”記者會，會後唐接受中評社訪問時表示，61這場活動對韓國瑜非常關鍵，這場活動的成功與否，就會決定韓會不會在黨內初選中出線，一但讓人看到挺韓熱潮退了，韓將處於非常不利的局面，而當天天氣也不見得很好，我們擔心會不會造成有些民眾沒辦法來。



唐慧琳指出，現在有很多黑函在抹黑61這場活動，甚至她也收到一些消息，可能有民進黨支持者佯裝熱情人士出錢請民眾免費到場挺韓，但是到時候反過來抹黑挺韓人潮都是動員來的，就像最近高雄市有位里長，把水溝蓋改成金色的，印上韓國瑜Q版人像，但水溝孔做的剩下一個小洞，他的目的就是在“捧殺”韓。



被問到61活動什麼情況算舉辦成功？唐慧琳認為，若現場有2、3萬人，就算是圓滿成功的活動了，不要忘了可能還有氣候因素、網路上各式各樣的抹黑導致韓粉可能不敢來參加，這都有可能，如果連2、3萬人都沒有的話，61會成為韓國瑜很重要的分水嶺，不僅外部的民進黨會以此訕笑外，連黨內部的自己人也都會拿來做文章。



唐慧琳提到，很多人處心積慮都想讓藍營分裂，包括有待風向的民調等，原因就在韓國瑜現在是藍營氣勢帶頭的人，若帶頭的氣勢退潮了，藍營的分裂狀況就會更嚴重，所以這場活動不是站出來挺韓國瑜這個人而已，而是挺藍軍的一個希望。



唐慧琳批評，現在民進黨已到無法無天的地步了，“中選會”要派自己政黨的人、大法官要派自己人、將去年公投案視為無物，根本沒把民意擺在眼裡，民眾在61站出來，是要表達反對蔡政府！



至於國民黨前花蓮縣長傅崐萁被證實是61挺韓大會師的協助者，會不會擔心傅的官司形象，導致韓國瑜被貼上負面標籤，造成年輕族群不挺韓？唐慧琳認為，傅崑萁跟韓國瑜是好朋友是大家所知道的，傅的角色可能是以前擔任過縣長，所以有能力穿針引線，若因此把負面形象連結到韓國瑜身上，她認為正當性比較不夠，也是對61活動抹黑的手法。