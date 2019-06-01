智庫：《中國評論》第258期精彩觀點

《中國評論》第258期目錄（中評社圖片） 中評社北京6月1日電（記者 海涵）由中評智庫基金會主辦的第258期《中國評論》月刊2019年6月號已出刊，本期《中國評論》刊發了關於兩岸關係等議題的獨到分析。內容精彩，值得一讀。



在本期“總編思語”——《關於兩岸關係主要矛盾的思考》一文中，《中國評論》月刊總編輯、兩岸關係和平發展協創中心專家委員周建閩指出，就當前的台灣問題和兩岸關係而言，大陸應該繼續堅持以“九二共識”作為劃分團結和打擊對象的分水嶺。“九二共識”是國共兩黨的政治共識，在島內，應該允許在特定時期作為一個政治默契而保持各自的話語解讀。如此，方可最大限度地團結台灣各界，求取最大的政治公約數，“九二共識”這個定海神針也才能發揮最大效力。



本期“智囊闊論”欄目刊登的三篇文章就“兩制”台灣方案問題展開了深入探討。



清華大學公管學院教授、博導、台灣研究院常務副院長殷存毅和清華大學台灣研究院助理研究員吳維旭共同撰文《探索“兩制”台灣方案的幾點思考》。該文指出，探索“兩制”台灣方案（以下簡稱“台灣方案”）表明台灣問題有其特殊性，特殊性既是台灣方案存在的必要性所在，也是台灣方案應該具有的內涵。探索台灣方案是實現兩岸和平統一的制度安排問題，既是“一國兩制”在統一後台灣的施政綱領，也是促成統一的方針政策性論述，這就意味著台灣方案應該而且必須要回答台灣社會最關心或最擔心的問題。



台灣佛光大學公共事務學系助理教授柳金財的《融合漸統？“兩制金馬方案”先行之政治效應》一文表示，若率先在金門地區實行“一國兩制”，便在台灣內部產生示範效果，對“一國兩制”產生“去標籤化”效應。“一國兩制”利於國家和平統一，及兩岸和平穩定、保持台灣民眾生活方式不發生實質性的改變。因此，金門地區地方首長提出“一國兩制”的政治實驗區，應符合大陸當局的構想，藉由強化金門與廈門間聯繫及建立共同生活圈，逐步進入“一國兩制”的制度性安排。“兩制金馬方案”的芻議及制度性設計，固然可以達到“融合促統”目標，從“金馬方案”試點試行到“台灣方案”全面落實；但也可能成為獨派甩開“金馬”，操作“台澎”公投獨立的“離間計”，此議實屬“雙面刃”。

