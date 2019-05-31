盧錦欽答中評：修例有利香港營商環境

全港各區工商聯會會長盧錦欽 中評社香港5月31日電（記者 張心怡）香港特區政府昨日就修訂《逃犯條例》提出三方面共六項額外措施，包括將可移交的罪行刑罰年期由3年提高至7年或以上、引渡要求只可由中央級別機構提出等。全港各區工商聯會會長盧錦欽接受中評社採訪時指出，作為工商界人士，樂見修例取得新進展，希望立法工作能順利進行，勿讓議題繼續政治化，衝擊香港的營商環境和核心價值。



談及商界對於特區政府修例最大的憂慮所在，盧錦欽表示，商界人士主要擔憂會誤觸法網。“就像有人曾提出，港商到內地做生意，為入鄉隨俗可能有送禮酒宴等安排，在某些難以界定的情況下就很容易誤入法網，因此大家擔心修例後受到牽連。”



盧錦欽談到，商人營商固然擔心誤觸法網，因此不願法例過於嚴苛，但與此同時需要瞭解的是，合理的法律規範是保障營商環境所必需，修例後香港的營商環境會越來越好。作為守法商人，支持特區政府對法例進行恰當的修訂，才能確保社會與時俱進。



保安局局長李家超昨日公佈的三方面修訂包括：第一，將移交安排的適用範圍縮窄至最嚴重罪行，刑期門檻由3年提升至7年或以上；第二，在啟動“特別移交安排”時加入更多限制，如無罪假定、上訴權、探視權、不強迫認罪等符合人權的條件；第三，加強保障疑犯利益，只處理由當地中央政府提出的請求等。