王鴻薇：61挺韓　傅崐萁、妙天都不會上台

61挺韓大會師活動主持人藍議員王鴻薇。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月31日電（記者 鄭羿菲）力挺國民黨高雄市長韓國瑜參選2020的“決戰2020，贏回台灣”誓師大會，6月1日在台北府前凱道登場。主辦單位至今保持神秘，國民黨前花蓮縣長傅崐萁、國會政黨聯盟黨主席妙天禪師都被證實大會重要人物。活動主持人、國民黨台北市議員王鴻薇受訪表示，傅、妙都不會上台。



擔任61挺韓大會師的共同主持人國民黨台北市議員王鴻薇、王欣儀、戴錫欽及新北市議員唐慧琳等4人31日上午召開記者會為活動暖身，但由於主辦單位一直隱身幕後，在場媒體詢問當天採訪的相關細節，得不到答案，現場氣氛一度尷尬。



王鴻薇31日下午被詢及，61當天會有哪些大咖上台致詞？王鴻薇表示，目前還不確定會有哪些大咖上台致詞，主辦單位也還未確定預計什麼時候發佈活動資訊。至於協助舉辦61挺韓大會師的傅崐萁、妙天會不會上台？王鴻薇說，傅崐萁、妙天都不會上台。



據了解，61挺韓大會師已有初步的非正式活動流程，但都還需要再確認會否微調，明天的活動預計下午2點開場，到下午3點10分之前，會由街頭藝人表演、跆拳道演出、戰鼓表驗，而3點半會由社團代表上台助講、4點10分到5點則由重要人士上台致詞，包括到場參與的“立委”、市議員、企業界代表、韓粉等，韓國瑜在下午5點大進場，在5點20分進行長達半小時的致詞懇託，並預計下午6點結束造勢大會。