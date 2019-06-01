劉宗夏：中美貿易戰美國有更多籌碼？

中評社台北6月1日電（作者 劉宗夏）中美貿易的爭端把全世界都捲了進去， 全球的政府、企業以及金融市場都戒慎恐懼，六月在日本舉行的G20會議，如果特朗普跟習近平還不能達成至少暫時的和解，那麼全球經濟將難以倖免的走入衰退！大家都在觀望，可是也都沒有把握，到底會走向互相持續傷害重擊全球經濟、還是邊打邊談、或者戲劇性的達成和解呢？



美國打壓華為，出招之狠、針對性之強，前所未見。但是特朗普的手段不只是重擊華為而已， 也打趴了美國的費城半導體指數、還有投資信心，美國的製造業景氣指標也有步入衰退之憂， 事實上中美經濟都在放血。



從台灣媒體的角度，可能很多人都以為美國正在痛揍中國，特朗普相對於習近平處於絕對優勢， 不過真實的情況並非如此。因為特朗普對中國發動攻擊的同時，也重傷了自己的半導體、科技跟製造業，中國每年都向美國的高科技、半導體業採購相當大的比例，封鎖中國也等於封鎖了自己企業的營收，更不用講加徵的關稅將提高產品的價格，非常可能造成物價上漲同時需求降低，這是美聯儲最怕的停滯性通膨！



封鎖華為跟中國的高科技業，肯定會在短期影響中國，但是美國同樣也會重傷，不過不同的是習近平絕對比特朗普更有本錢耗下去。在中國內部因為特朗普無理的打壓會使得中國人民同仇敵愾，發奮圖強；但是特朗普，在明年就要選舉的情況下，能不能夠承受住美國經濟步入衰退的衝擊？在美國討厭特朗普的人不在少數，貿易戰的誤判導致經濟衰退的大帽子一戴上去， 民意的壓力可能會導致特朗普的選情崩盤。



所以筆者認為，現在佔優勢的反而是習近平而不是特朗普， 特朗普需要一份漂亮的協議來做為他的政績，時間繼續拖下去不但會面對國內政敵的指責， 還有美國經濟持續下行的壓力。



所以將來比較可能的發展是雙方都各退一步，妥協出中美都能接受的版本，讓特朗普跟習近平都有面子，特朗普雖不滿意但是勉強可以接受。 萬一不幸特朗普騎虎難下，中美貿易戰全面開打！明年中國領導人還會是習近平，但是美國總統恐怕就不是特朗普了。



特朗普近來出招看起來一招比一招狠，中國大陸方面看來相當克制，但是手握全球最大稀土資源以及廣大的內需市場，真的要出招美國的跨國企業也是會噴血！中美就像是兩個在場上搏鬥的重量級選手，美方在前幾個回合先猛力攻擊，中方就像是泰拳選手，前幾個回合會先觀察對手，扛住對方的猛烈攻擊，等到對方體力下降再伺機找出對方弱點給予致命反擊。



美國的製造業已經接近衰退的臨界點，股票市場再跌下去就會形成標準的空頭頭肩頂型態， 特朗普的時間跟籌碼不多了，見好就收跟中方達成兩方都能接受的妥協版本，不然最後被擊倒的可能就是特朗普了！



（作者劉宗夏，台灣政治觀察者）

