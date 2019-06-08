馬俊平：美國加征關稅 誰將為之買單？

中評社北京6月8日電（作者 馬俊平）當前，中美貿易摩擦再次升級。從5月10日起，美國對2000億美元中國輸美商品再次提高關稅，由原來加征10%提升為加征25%。這是自去年美國兩度對中國輸美商品大規模加稅後，再次加大對華貿易打壓力度。此舉使迄今開展了11輪的中美經貿磋商進程嚴重受挫，同時也給世界經濟發展前景蒙上了一層陰影。



毋庸諱言，美國加征關稅確實對中國經濟造成了負面影響。作為中國最大出口對象國，美國加稅將對中國出口增長構成較大壓力。而作為同消費、投資並列的三大需求之一，出口受阻也必將影響到中國經濟增速。因此，在特朗普總統於5月5日發佈對華加稅的推特後，次日中國股市一度大幅震盪，滬指大跌5.58%，深指跌幅更是達到7.56個百分點。



顯然，美國選擇經貿領域對華施壓是有其算計的，畢竟中方在中美貿易中存在大量順差，這意味著中國對美國市場的依賴大於美國依賴中國。在這樣的雙邊貿易結構下，中方已經很難像一開始那樣，就同等數額的美國商品採取對等報復手段。美國政府正是看到了這一點，才不斷以此作為籌碼對華施壓。



然而，美國遠非穩操勝券，其如意算盤也未必能夠得逞。拋開中美雙方貿易統計口徑差異、美方對華服務貿易順差等因素不談，僅僅提出一個基礎性的問題，就足以使美國關稅大棒的效用大為可疑：美國政府對中國輸美產品加征關稅，到底誰將為其買單？

