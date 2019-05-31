中評社香港5月31日電／年度報告顯示，非洲偷獵大象活動減少。



衛星新聞消息，研究人員認為，偷獵率下降，得益於中國象牙交易禁令導致象牙需求減少，還由於一些非洲國家政府採取了行動。不過他們指出，雖然情況大有改善，偷獵問題仍然存在，大象依舊處於危險之中。



撒哈拉以南非洲死於偷獵者之手的大象數量 自2005年開始增長。許多人懷疑這與中國的象牙需求增長有關，在中國，象牙製成的裝飾品價值不菲，而近幾十年來，中產階級收入不斷攀升。2014年，非洲草原象數量減少近三分之一，據估計只剩35.2萬頭。為了瞭解哪些大象死於偷獵，哪些死於自然原因，各大國家公園的工作人員每年研究在非洲各國53個自然保護區找到的大象屍體。



約克大學的生態學家柯林·比爾（Colin Beale）和同事分析2002年至2017年的報告後發現，偷獵現象在2011年最為猖獗，那一年，全部死亡大象中的10%死於偷獵。科學家在《自然·通訊》刊文稱，這一數據如今已降到4%。

研究人員決定將這些數據與價格決定的象牙需求放在一起對比，由於象牙不公開貿易，他們用可以合法買賣的猛獁象牙價格估計黑市的象牙交易價格。在中國市場上，猛獁象牙的批發價格經常波動，2002年為22美元一公斤，2011年則為90多美元一公斤。



許多環保組織認為，中國政府2017年頒布的象牙交易禁令 使得非洲偷獵事件減少，演員成龍和籃球明星姚明參與的宣傳活動也有所幫助。但柯林·比爾不認為中國的文化品味已完全改變，他認為，象牙需求減少可能是由於中國經濟增速放緩所致。他表示，如果中國經濟再次恢復發展，象牙需求可能再度增長。他說："現在放下心來還為時過早。"



除了象牙價格，研究者還注意到另外三個影響偷獵數據的因素，按照影響力排序依次是：大象所在國國家腐敗程度、農村地區貧困程度和執法力度。比爾認為，這些因素說明，比起加強執法，脫貧是保護大象的最佳方法。