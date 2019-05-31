對華加徵關稅反噬美國產業

中評社北京5月31日電／新華社報道，“服裝關稅尚未開始實施，但我們認為它將很快出現。”美國紐約麗莎國際服裝公司副總裁張德堃正為此擔心。自去年以來，美方挑起的中美經貿摩擦引發的市場不確定性一直讓張德堃備受煎熬。最近美國不斷升級對華經貿摩擦，張德堃的擔憂愈發嚴重。



美國5月10日宣佈對價值2000億美元中國輸美商品加徵的關稅從10%提升至25%，中國隨後宣佈了反制措施。



目前，越來越多美國行業領導人也體會到張德堃的擔憂。他們警告白宮說，對中國輸美商品加徵關稅將導致美國企業成本上升、利潤下滑，給美國人民帶來“災難性”影響。



代表美國零售、技術、製造業和農業貿易等多個組織的“關稅傷害美國腹地”遊說組織在近日發佈的一份聲明中表示：“最新一輪（經貿摩擦）升級意味著貿易戰只會惡化並衝擊每一個美國家庭。”



艾奧瓦州大豆協會市場總監格蘭特·金伯利表示，過去一年，美國對中國大豆出口量暴跌。隨著經貿摩擦持續升級，美國大豆價格正不斷下跌。“我們很可能長時間深陷其中。對於一些農民來說，這一季作物收穫後，他們或許再也不會種植大豆了。”他說。



美國大豆協會會長戴維·斯蒂芬斯渴望與中國恢復“正常貿易”。他說，應該取消加徵關稅，讓兩國回到開放的市場進行自由貿易。美國農民花費40多年時間才打開中國大豆市場，貿易爭端不斷加劇將令中國大豆市場越來越難恢復。



美國玩具協會副會長麗貝卡·蒙德表示，鋻於“我們在玩具製造方面對中國的嚴重依賴以及原本就已經極低的利潤”，美國政府提高對中國輸美產品關稅也將對美國玩具業造成沉重打擊。

