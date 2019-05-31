日本改了改防災計劃　大地震死亡估算減27%

中評社香港5月31日電／日本政府中央防災會議31日修改了日本南部海域“南海海槽”大地震的《防災對策推進基本計劃》。關於在東西狹長震源區一側發生大地震的“一半裂開情況”時，在另一側實施提前疏散的針對後發地震的警戒措施，該計劃寫明作為緊急災害對策總部長的首相將向相關地方政府“下達指示”。此外還展示估算數據稱，此前最糟糕情況下將超過33萬人的死亡人數則隨著居民意識和建築物抗震化率的提升，減少了27%。



共同社消息，這是對2014年制定的基本計劃的首次修改，反映了今年3月政府公佈的面向地方政府與企業的對策指針。日本政府將根據該計劃敦促有關地方政府修改地區的對策計劃。中央防災會議主席、首相安倍晉三要求閣僚們“進一步切實推進防災減災對策的充實與強化”。



基本計劃提出的目標是：通過計劃制定起10年間的相關對策，使死亡人數“減少8成”，全毀房屋數量由約250萬棟減少一半。此次估算以2018年度為時間點。估計死亡人數為24.2萬人，全毀房屋減少13%至217萬棟。不過內閣府稱其“僅是參考值”，未修改計劃中的預想受災狀況，將繼續推進抗震化等工作。



此次的修改以應對留有記錄的造成了巨大損失的“一半裂開情況”為主。計劃規定，沿岸地方政府要提前指定後發地震發生後來不及疏散的“提前疏散對象地區”，把避難所和疏散路線等寫入地區計劃。警戒措施的實施時間原則上為1週，首相對市町村的指示經由都府縣下達。



計劃還寫明，市町村設置提前避難所的費用將根據《災害救助法》由日本政府提供財政支援。