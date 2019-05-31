俄羅斯呼籲日本簽署反映現實的和平條約

中評社香港5月31日電／俄羅斯外長拉夫羅夫在結束與日本外相河野太郎的會晤後表示，莫斯科與東京商定不評論和平條約談判的細節，俄羅斯要求日本不要就此問題擾動社會輿論。



衛星新聞消息，拉夫羅夫向記者表示：“我們不斷向日本朋友解釋簽署和平條約的必要性，不僅僅是戰後第二天應簽署的和平條約，還要反應數十年來的現實，反映現在的俄日關係水平，最重要的是，要為兩國關係的進一步發展提供方向。”



俄羅斯與日本在二戰結束後一直未能簽署和平條約。日本以1855年俄日簽訂的雙邊貿易邊界條約為依據，要求歸還南千島群島四個島嶼--擇捉島、國後島、色丹島和齒舞島，並將歸還上述四個島嶼作為與俄方簽訂和平條約的條件。莫斯科的立場是，南千島群島已根據二戰結果併入蘇聯版圖，俄方對其擁有無可爭辯的主權。



根據1956年簽署的《蘇日聯合宣言》，蘇聯同意在雙方簽署和平條約後考慮向日本移交南千島群島齒舞和色丹兩島，但宣言未提及國後島和擇捉島的歸屬問題。日本的官方立場是先解決領土問題，然後簽署和平條約。



俄羅斯總統普京與日本首相安倍晉三2018年11月在新加坡舉行會晤，商定在1956年《蘇日共同宣言》基礎上加快和平條約談判進程。這是日本方面做出的重大讓步，因為此前日本所持的官方立場一直是要求返還齒舞島、色丹島、國後島、擇捉島，之後才能簽訂和平條約。