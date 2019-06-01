手機民調利蔡？綠議員余信憲：難判斷

民進黨新科市議員余信憲。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月1日電（記者 黃文杰）針對民進黨2020初選，蔡英文、賴清德誰比較能爭取到年輕選票？新科民進黨桃園市議員認為，其實差不多，為什麼？以前是沒有手機民調，才覺得年輕族群重要。這次民調正式把手機納入，只是更真實反映民意，不代表年輕人抽樣機率高。他也認為，同婚專法通過，讓民進黨年輕選票回籠。



余信憲，美國南佛羅里達州州立大學碩士，“桃園人”粉絲團小編、“立委”鄭寶清政策顧問、民眾日報採訪“立法院”、“總統府”記者、美國南佛羅里達州州立大學教師。



經營“桃園人”的余信憲是繼綠黨王浩宇“我是中壢人”粉絲團，累積網路聲量與支持者，連任兩屆桃園市議員，又一位年輕、透過網路社群從政案例，第一次參選就當選。



第一次議會市政總質詢，余信憲以“浩克鄭聞燦”，形容同黨的桃園市長鄭文燦是“綠綠的智將”、“會越變越大隻”、“ 越大隻戰力越強”，讓外界驚艷。



不同世代，看政治議題也是不同角度。



民進黨2020初選，蔡英文與前“行政院長”賴清德彼此廝殺，“蔡賴之爭”白熱化，喜愛美國漫畫電影的余信憲以“漫威”、“DC”兩大系統，來比喻“英德大戰”。



他說，“漫威”屬於復仇者系列，“DC”屬於正義聯盟，分屬兩塊不同的英雄系列，只能說這是一場英雄大戰，各有支持者擁護。有人喜歡蝙蝠俠超人，也有人喜歡鋼鐵人雷神，如今終於上演“完結篇”，就看最後大結局。



民進黨29日通過2020初選辦法，主要有三點：第一、手機50％納入民調；第二、柯文哲、韓國瑜放入三人對比民調；第三、一場電視政見會。初選民調時間確定6月10日至14日。

