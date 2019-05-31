遭吳子嘉抹黃　韓國瑜親赴北檢按鈴提告

韓國瑜到北檢按鈴控告吳子嘉。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月31日電（記者 張嘉文）中國國民黨高雄市長韓國瑜今天下午北上，到台北地檢署，針對美麗島電子報董事長吳子嘉爆料其有私生女一事按鈴申告。韓國瑜表示，他是就個人權益受到的傷害，請求檢察官主持公道，他本希望祥和社會，人與人之間能和平相處，所以去年一路到現在被黑、造謠傷害從來沒有提出告訴。吳現在提到他有小孩還有送錢等事，完全是謊言抹黑，所以他必須請檢察官主持公道，請吳子嘉向檢察官報告孩子在哪。



韓國瑜妻子李佳芬陪同北上，但韓國瑜說她另有其他事，未陪同一起到北檢。



吳子嘉之前爆料，韓國瑜多年前在新莊一名王姓女子家中過夜，而且有清楚畫面，引發外界討論。吳昨又再度爆料“韓國瑜和新莊王小姐外遇已經超過10年，還有一名私生女”。



韓國瑜今天下午4點在律師莊秀銘、台北市議員鍾小平、新聞局長王淺秋等人陪同下到台北地檢署提告，媒體大陣仗前往採訪，也有一些民眾到地檢署前幫韓喊加油。



對於韓國瑜為何要遠赴台北提告，而非就近在高雄提出告訴？高雄市新聞局長王淺秋表示，這是韓國瑜與律師諮詢後做出的決定。



吳子嘉說，韓國瑜昨晚遭太太李佳芬拷打。而韓國瑜昨晚是夜宿單親家庭。韓國瑜強調，他和太太理性溝通，沒有生氣，吳子嘉說昨晚李佳芬生氣，絕無此事，其說法可信度值得懷疑。