京報：實現亞洲安全　重在管理好美國的野心

中評社香港5月31日電／環球時報今天發表社論說，一年一度的香格里拉亞洲安全對話會這個周末在新加坡舉行，中國防長魏鳳和與美國代理防長沙納漢都將與會並作發言，提升了人們對這次香會將有更多看點的期待。



中國防長時隔8年再次出現在香會上，反映了北京對與其他方面就安全問題增加溝通的意願。隨著中美關係變得緊張，地區的未來出現新的不確定性，中美將如何處理它們之間的分歧被廣泛認為將決定整個東亞乃至更廣闊地區局勢的性質。



美國在亞洲的強勢軍事存在是個基本現實，問題在於，美國近年來極力擴大這種存在的意義，把它當成遏制中國崛起的杠杆。美方的這一戰略傾向已經成為威脅地區和平與穩定不斷增強的最大源頭。



社論說，東亞最主要的爭議地區是南海，而隨著“南海行為準則”談判的不斷推進，這裡圍繞島礁發生軍事衝突的可能性越來越小。中國與其他環南海國家都展現出管控好海上糾紛的意願，從而使得友好合作總體上壓倒了領土爭議，成為這一地區國家間關係的主題。



美國則致力於各種挑撥和挑釁，它的東亞政策需要一個相對混亂、爭議頻發的南海。華盛頓試圖讓這個地區的國家相信，與中國對抗和心甘情願地做美國的地緣政治杠杆更加符合那些國家的利益。



東亞的另一個焦點是台灣海峽，台灣的民進黨激進政策配合美國對華戰略，做了整個東亞最活躍的挑釁中國大陸的棋子，加劇了台海緊張。



美國如今重視“印太戰略”，它賦予了華盛頓遏制中國這一戰略野心最大的空間感，但是地區內的國家對印太概念做出了符合各自利益的補充解釋，印度等國更願意利用這個概念提升自己的重要性，但在美方想強調的關鍵含義上放華盛頓的鴿子。