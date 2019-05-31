中國第17批赴黎巴嫩維和醫療分隊凱旋

中國第17批赴黎巴嫩維和醫療分隊載譽歸來。 中評社北京5月31日電／新華社消息：5月31日，南部戰區總醫院赴黎維和醫療隊30名隊員圓滿完成一年多的維和任務，乘軍機從黎巴嫩貝魯特國際機場啟程輾轉經新疆、昆明至廣州凱旋。



“維和勇士們，你們辛苦了！”歡快的軍樂響起來、激昂的鑼鼓敲起來、美麗的鮮花遞上來，南部戰區總醫院華僑樓門前，彩旗飄飄，匯聚著等待的人們。醫院全體常委、各科室人員、維和隊員家屬翹首以盼。



中國第17批赴黎維和部隊醫療分隊於去年5月完成輪換，以南部戰區總醫院為主、桂林聯保中心其他單位人員混編組成。在為期近380天的維和任務中，醫療分隊面對嚴峻的安全形勢、繁重的救治任務、艱苦的生活環境，冒酷暑、戰高溫、抵襲擾、禦疾病，圓滿完成維和保障任務，為聯合國駐黎巴嫩臨時部隊來自43個出兵國的10000餘名維和官兵、國際雇員和當地雇員提供衛勤保障、衛生防疫、醫療救治和醫療後送任務。他們上門為黎巴嫩當地村莊、學校的老人、村民、學生送健康、體檢、宣傳科普防病防疫知識，贏得聯黎司令、友軍官兵和當地民眾的高度贊譽，充分展示了我軍威武之師、文明之師、和平之師的良好形象。



截至2019年5月21日，中國第17批赴黎維和部隊醫療分隊累計接診傷病員6440人次，牙科1340人次，住院61人次，處理危急重症78人次，轉診後送傷病員26人次，開展手術46台，超聲860人次，放射484人次，檢驗2693人次，心電圖390人次，審核處方2591張，為駐地民眾開展人道主義援助460人次，累計捐贈5萬餘元的藥品、急救包、文具等人道主義救援物質。

