馬哈蒂爾質疑俄要為烏MH17空難負責的結論

中評社香港5月31日電／《馬來郵報》(Malay Mail）報道稱，馬來西亞總理馬哈蒂爾表示，對2014年烏克蘭馬來西亞波音空難的調查過分政治化，並對荷蘭有關俄羅斯對事故負責的結論表示懷疑。



衛星新聞據報道，馬哈蒂爾在記者招待會上表示："他們指責俄羅斯，但證據在哪裡？我們知道擊落飛機的導彈是俄羅斯型號的，但烏克蘭也可能產。"據其稱，"需要強有力的證據證明它（導彈）由俄羅斯人發射，這可能是烏克蘭的民兵，這也可能是烏克蘭當局，因為他們也有這種導彈。"

他表示，馬來西亞應參與研究墜落飛機的黑匣子。據其稱，"出於某種原因"，馬來西亞未被允許調查飛行記錄儀。



他補充稱："我們不知道為甚麼我們被排除出調查，但從一開始我們就發現其中有太多的政治，其意圖不是為了查清發生了甚麼，而似乎集中於試圖歸咎於俄羅斯人。"



2014年7月17日，阿姆斯特丹飛往吉隆坡的航班號為MH17的波音777客機在頓涅茨克附近墜毀，機上298人全部遇難。基輔把空難責任歸咎於民兵。但民兵表示，他們沒有能擊落這種高度飛機的武器。



國際聯合調查組（JIT）2018年5月公佈調查的中期結論稱，擊落馬航MH17客機的山毛櫸導彈是駐地在俄羅斯庫爾斯克的俄聯邦第53防空導彈旅的裝備。



俄羅斯堅決否認與這起空難有關，指出國際聯合調查組的調查存在偏見。



烏克蘭2014年2月發生國家政變後，位於東部頓巴斯地區的盧甘斯克人民共和國和頓涅茨克人民共和國宣佈獨立，基輔同年4月開始對它們發動軍事行動。據聯合國最新數據，衝突造成超過1萬人死亡。



各方一直在討論頓巴斯局勢調解問題。聯絡小組自2014年9月起已通過三份文件，規定了包括停火在內緩解衝突的措施。然而停火協議簽署後，衝突雙方仍繼續交火。