劍指特朗普　默克爾哈佛演講痛陳貿易壁壘

中評社香港5月31日電／德國總理默克爾今天在美國哈佛大學畢業典禮的演講中，痛陳自由貿易遭受攻擊、任何型態的“壁壘”以及“謊言被描述成真理”。



法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報道，默克爾沒有指名道姓，但此言顯然是劍指美國總統特朗普。默克爾與特朗普的關係稱不上融洽。



默克爾在35分鐘的演講中表示，應對孤立主義和民族主義說不。她還說，切勿“將謊言描述成真理，並把真理當成謊言”。默克爾敦促全世界“在人力所及範圍盡其所能”對抗氣候變遷，她也承諾會盡一己之力。



中央社援引報道，默克爾對畢業生表示：“氣候變遷威脅地球自然資源。”她說：“氣候變遷及其引發的危機，是人類所造成。”



“我們能夠而且也必須在人力所及範圍、真正掌握這場對人類的挑戰。”默克爾政府被控拖延減碳腳步。



默克爾在這場主要用德文的演講中說：“一切仍有可能。然而，我們每個人必須扮演好自己角色，我這樣說，是自我檢討，也為了將來更好。”“因此，我將盡己所能地確保我的國家德國，在2050年前達成氣候中和目標。”



默克爾在哈佛大學第368屆畢業典禮上，也獲頒法學榮譽博士學位。



她期勉哈佛畢業生，永遠別將民主或和平視為理所當然。



64歲的默克爾自2005年執政至今，今天演講中她也隱晦地提到自己任期將結束。默克爾的總理任期預定2021年屆滿。