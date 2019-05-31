安排王小姐親人進北農？韓國瑜：依法用人

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月31日電（記者 張嘉文）中國國民黨高雄市長韓國瑜今天下午北上，到台北地檢署對美麗島電子報董事長吳子嘉爆料其與新莊王小姐有私生女一事按鈴申告。對於媒體報導，北農證實韓國瑜有安排王的親人到北農工作，韓國瑜受訪表示，他依法用人這最重要，他在北農時間正好是北農成立四十周年，很多人退休，所以他用人都依法處理。



吳子嘉之前爆料，韓國瑜多年前在新莊和一名王姓女子家中過夜，而且有清楚畫面，引發外界討論。昨吳又再度爆料“韓國瑜和新莊王小姐外遇已經超過10年，還有一名私生女”。



韓國瑜今天對此親自北上按鈴申告，韓是在律師、北市議員鍾小平和高雄市新聞局長王淺秋陪同下到台北地檢署提告，並未見妻子李佳芬陪同。



媒體詢問韓國瑜，李佳芬本說要一同前來但為何未現身？以及李佳芬對此事非常生氣，有拷問韓國瑜？



韓國瑜說，李佳芬去處理別的事情。至於拷問部分絕無此事，兩人是理性溝通，吳子嘉的講話可信度都令人質疑。



媒體追問吳子嘉還說韓國瑜已安排王小姐“出國”？時間點很明確，還說韓當選後有給王錢？



韓國瑜表示，這靜待檢察官調查，紛紛擾擾的社會氛圍唯一能堅信的是司法，所以他要提出誹謗告訴，吳有責任拿出證據向社會大眾說明小孩在哪？錢在哪？如何給錢的？這都要交代清楚



至於北農證實韓國瑜有安排王的親人到北農工作？



韓國瑜說，他依法用人這最重要，他在北農時間正好是北農成立四十周年，很多人退休，所以他用人都依法處理。