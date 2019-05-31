中國包容性崛起給世界帶來機遇

中評社北京5月31日電／兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。改革開放40多年來，伴隨著中國巨輪破浪前行，一邊是“中國崩潰論”不絕於耳，一邊是“中國威脅論”層出不窮。最近一段時間以來，在美國一些政客口中，新一波的中國威脅論甚囂塵上。



西方對中國角色發生了三個認知改變。中國經濟不再只是“流汗”工廠而是充滿了創造力，中國政治體制不是遲早要崩潰而是充滿了活力，中國不是全球秩序的被動接納者而是積極建構者。這導致一些西方精英在面對中國崛起時不淡定，認為中國崛起會帶來西方的衰弱，削弱西方技術與產業優勢產業，同時也會影響西方制度模式、生活方式的基礎，撼動西方主導的國際秩序。美國改變了對中國以接觸戰略為主、以壓促變的戰略定位，將中國定義為“戰略競爭者”。



新的“中國威脅論”源於對中國崛起的過度焦慮與不必要的誤讀。事實上，中國崛起不是排他的而是包容的，中國不但是和平崛起而且是包容性崛起。



中國不會重蹈其他國家從事領土擴張的覆轍，這是由中國文明特性、歷史記憶、制度性質與國家戰略所決定，中國是世界和平的堅定維護者，而不是破壞者。中國崛起是共贏的，不打地緣博弈小算盤，而是為世界提供“一帶一路”這樣的平等互利合作的大平台。中國不是國強必霸，而是國強好仁，不是要控制世界關鍵資源，而是要推動世界共同發展，不是要爭搶蛋糕，而是與世界各國共同做大蛋糕。



對於發展中國家而言，中國的包容性崛起將帶來巨大發展機遇，帶來投資、技術、產業和理念，使得這些國家能夠提高內生發展能力，能夠更好地參與全球化。對於西方發達國家而言，中國的包容性崛起會帶來良性競爭與發展機遇，中國的產業與科技的發展，共同拓展了人類的產業發展前沿，為西方國家創造了更大的發展空間；中國不同於西方的制度模式、文明，完全可以和西方和諧共存、美美與共、交流互鑒。



中國崛起不會顛覆現有全球秩序，而是會推動全球秩序的完善。中國已經深度融入全球政治經濟體系之中，是全球秩序的堅定維護者而不是顛覆者，是建設者而不是破壞者。中國通過倡導構建人類命運共同體，遏制逆全球化潮流，推進新的全球化，將推動全球秩序向更公正、更均衡、更包容的方向發展。中國的包容性崛起過程將會給世界其他各國帶來巨大的中國機遇。一個新型的全球性大國的崛起，將為21世紀的人類帶來和平、穩定與共同繁榮。



中華民族偉大復興是中國人民上百年前赴後繼、接續奮鬥的結果，是21世紀不可阻擋的歷史潮流。這既不靠誰的恩賜，也不是誰能夠遏制得了的。美國不應把良性競爭看做是威脅，而是應該看到它將帶來的巨大的歷史機遇。



（作者為清華大學國情研究院副院長、公共管理學院副教授）



（來源：人民日報海外版）