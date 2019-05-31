首批人工智能示範園區名單或6月底公布

中評社北京5月31日電／繼國家新一代人工智能創新發展試驗區落地京滬之後，國家級新一代人工智能示範園區建設也將有實質性進展。《經濟參考報》記者從知情人士處獲悉，《人工智能示範園區認定和管理辦法》（以下簡稱《辦法》）將於近日出台，後續有關部門將據此開展國家級人工智能示範園區的認定和征集工作，首批名單或於6月底公布。



當前，我國新一代人工智能產業藍圖初步顯現。其中，北京、上海的國家新一代人工智能創新發展試驗區已形成頭部引領，國家級新一代人工智能示範園區正加速推進，以京津冀、長三角、粵港澳為代表的三大人工智能產業集聚區初步形成，人工智能企業總數占全國的86%。



2017年，國務院印發了《新一代人工智能發展規劃》，工業和信息化部隨後發布《促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃（2018－2020年）》。其中，三年行動計劃提到，加強部省合作，依托國家新型工業化產業示範基地建設等工作，支持有條件的地區發揮自身資源優勢，培育一批人工智能領軍企業，探索建設人工智能產業集聚區，促進人工智能產業突破發展。



作為我國新一代人工智能產業發展的重要載體和抓手，國家級人工智能示範園區建設近期將有實質性進展。“目前，《辦法》在內部徵求意見，如果沒有問題的話將於近期對外公布。”上述知情人士透露，根據《辦法》徵求意見稿，未來園區評選標準分為約束性指標和引導性指標兩類，主要包括產業集聚、產業結構、應用水平、人才保障、創新能力、產業支撐和合法合規等，首批示範園區名單將在6月底公布。



中國信息通信研究院雲大所人工智能部副主任、中國人工智能產業發展聯盟評估認證工作組組長曹峰表示，建設人工智能示範區，對推動地方人工智能產業發展，幫助園區提升服務能力，加快形成高質量發展的產業集聚區具有重要的意義。



隨著國家級新一代人工智能示範園區加速推進，我國新一代人工智能產業格局日漸明晰。



今年2月，北京獲批並成立了首個國家新一代人工智能創新發展試驗區，力爭在人工智能理論、技術和應用等方面取得一批國際領先的成果，形成一批可複制、可推廣的經驗和做法。5月25日，上海國家新一代人工智能創新發展試驗區建設正式啟動，將圍繞國家重大戰略和上海經濟社會發展需求，著力突破人工智能發展面臨的痛點難點問題，圍繞“創新策源、場景驅動、開放聯動、治理協同”的總體建設思路，加快向具有全球影響力的人工智能創新策源、應用示範、制度供給和人才集聚“四個高地”進軍。

