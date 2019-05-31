不必再“蹭網”！古巴解除私人WiFi禁令

中評社北京5月31日電／古巴官方媒體29日發布解除針對民間使用私人無線網絡（Wi－Fi）禁令的消息。自7月29日起，古巴民眾可以合法使用私人無線路由器等設備連接互聯網並與他人分享接入。



這是古巴擴大互聯網服務的最新舉措。古巴人持手機或平板電腦在酒店附近“蹭網”的場景或許會變得罕見。



【不必“蹭網”】



2015年以前，古巴民眾想“上網”，需要上國營企業運營的網絡中心和接待外國遊客的酒店；國營企業古巴電信公司是唯一互聯網服務供應商。



古巴電信公司2015年7月開通首批數十個戶外公共Wi－Fi付費網點，分布在主要城市的公園等公共場所；古巴人可以購買古巴電信發行的上網卡登錄Wi－Fi“熱點”、連接互聯網。資費標準初定1小時幾美元，後續降至1小時1美元。



除使用公共Wi－Fi，不少古巴人購買走私入境的天線，接收附近路由器的Wi－Fi信號，在家中私設局域網。實現這種操作，仍需購買古巴電信發行的上網卡連接入網。



聯網遊戲愛好者更麻煩，玩家們把網線從一家連到另一家，連接至多數以千計電腦。現行法規不允許這種“土制網絡”私自接入互聯網服務。



近年來，對非法連網或“蹭網”，監管部門多數時候“睜一只眼閉一只眼”，很少認真追究。但網民仍擔心遭到突擊搜查和設備被沒收。



兩個月後新規生效，將改變現有狀況。

