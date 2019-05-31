垃圾堆放菲律賓長達6年　加拿大今晨運走

中評社香港5月31日電／5月31日清晨，一艘加拿大政府派遣的貨船將6年前堆放在菲律賓的69箱垃圾運出菲北部蘇比克灣自由港，菲加兩國持續一個半月的“垃圾處理風波”暫告一段落。



據新華社報道，負責管理蘇比克灣自由港的蘇比克灣管理局31日發表聲明說，在加拿大駐菲大使館、菲律賓外交部以及蘇比克灣管理局三方的共同見證下，這批已經過消毒處理並封箱的垃圾自30日21時開始裝船，31日凌晨3時許完成裝船。隨後不久，這艘載有69個集裝箱垃圾的貨船起錨駛離港口。



據了解，這艘貨船將在海上航行20多天后抵達加拿大溫哥華。這批垃圾的裝船、運輸以及事後處理費用都將由加拿大方面承擔。



貨船駛離數小時後，菲律賓外交部長洛欽在個人社交媒體賬號上表示，此前召回的菲律賓駐加外交官現在可以返回加拿大繼續工作。



2013年至2014年間，一家加拿大公司向菲律賓出口了103個集裝箱的垃圾，集裝箱外貼有可回收塑料的標簽。菲律賓在處理了其中34個集裝箱的垃圾後，海關檢查發現剩餘69個集裝箱中只有少量可回收塑料，其餘大部分為電子產品垃圾和廚餘垃圾等。菲方指責加拿大違反《巴塞爾公約》，一再敦促對方運回這批垃圾。



菲律賓與加拿大近年來數次協商並成立聯合小組，但垃圾處理問題一直懸而未決。今年4月，菲總統杜特爾特強烈敦促加拿大盡快運回垃圾，並設定5月15日為最後期限。由於加拿大未能按期運回垃圾，菲律賓外交部5月16日宣佈召回包括大使在內的多名菲駐加拿大外交官，菲方26日又下令暫停所有公務人員訪加。