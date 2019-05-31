特朗普訪日　白宮下令遮擋撞船軍艦

中評社北京5月31日電／多名美國官員向媒體披露，白宮要求美國海軍在總統唐納德·特朗普訪問日本期間把一艘因撞船而接受修理的驅逐艦遮擋起來，緣由是這艘軍艦以他的對頭、已故國會參議員約翰·麥凱恩命名。



《華盛頓郵報》最先爆料，說美軍印度洋－太平洋司令部、即原太平洋司令部一名官員在布置特朗普視察駐日美軍橫須賀基地準備工作時，要求“約翰·S·麥凱恩”號“需要在視線以外”。多名政府官員向美聯社記者證實，白宮的確希望特朗普看不見這艘驅逐艦。



特朗普28日視察日本首都東京以南的神奈川縣橫須賀基地，登上美國海軍第七艦隊“黃蜂”號兩棲攻擊艦，對美軍官兵講話。“黃蜂”附近是將近兩年前因撞船嚴重受損的“麥凱恩”號。



按照《華盛頓郵報》的說法，特朗普25日抵達日本前，“麥凱恩”號由防水布覆蓋；水手按照命令拆走艦體表面所有帶“麥凱恩”字眼的遮蓋物。特朗普登上“黃蜂”號那天，“麥凱恩”號全體水兵“被放假”。



不過，第七艦隊發言人克萊·多斯說，遮擋“麥凱恩”號的防水布25日上午取下，“所有艦船在總統訪日期間保持正常配置”。按照他的說法，“麥凱恩”號水兵28日之所以放假，是因為那天是美國陣亡將士紀念日。



特朗普在社交媒體“推特”說，他訪日期間對與“麥凱恩”號相關事宜“概不知道”。



“麥凱恩”號2017年8月在新加坡以東海域與一艘油輪相撞，艦體破了一個大洞，10名水兵死亡、5人受傷。



這艘軍艦以美國海軍世家麥凱恩家族命名，約翰·麥凱恩的父親和爺爺官至海軍上將，他本人是海軍飛行員，在越南戰爭中因戰機被擊落而淪為戰俘五年，以上校軍銜退役。麥凱恩出任國會參議員30餘年，2008年代表共和黨競選總統，敗給民主黨人貝拉克·奧巴馬。



麥凱恩與特朗普關係不睦。特朗普在2016年總統選舉黨內預選階段說，麥凱恩在越戰中成為俘虜，“不是英雄”；麥凱恩曾經告訴白宮，如果他病故，特朗普不用出席葬禮。他2018年8月因腦癌去世。



（來源：新華網）