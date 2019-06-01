宋鎮照：美中貿易戰朝東西文明衝突方向走

成功大學政治研究所特聘教授、東亞發展暨治理中心主任宋鎮照。（中評社 趙家麟） 中評社台南6月1日電（記者 趙家麟）針對美中貿易戰，成功大學政治研究所特聘教授、東亞發展暨治理中心主任宋鎮照22日接受中評社訪問表示，美中貿易戰已經是多層次對抗，美國透過貿易結構失衡做切入點，對中國展開霸權之戰。美國大選在即，短期內，總統特朗普的對中政策只會愈來愈強硬。美中貿易的負面戰衝擊正在擴大，台灣要在其中找到自己最好的位置。



宋鎮照表示，美中貿易戰開打以來，形成消耗戰，中、美兩方都有損失，但美國寧願承擔傷害，還是刻意要打這場“負面戰爭”，從檯面上看，特朗普要解決貿易赤字的失衡結構，但更深層的則是反映出美國對中國崛起的焦慮。



他指出，美國接連提高中國輸美產品關稅，接下來會有逾3000億美元將被課25%高關稅，同時，美國還以“國安”風險為由，對華為採取嚴厲限制，包括美國半導體大廠英特爾、高通等都配合。



宋鎮照說，美對中貿易的赤字高達3000億美金，商人出身的特朗普，從貿易赤字做切入點，進一步推向科技戰、金融戰，許多的研判認為，美中正進行一場多層次的對抗，且朝向東西方文明衝突的方向走，背後則有中國民族主義與美國愛國主義的意識情緒。因此，美中的對抗，不可能在短期之內結束，不同層次、不同議題與階段的霸權之爭，會是新常態。



他指出，特朗普對中國的強硬政策，才凸顯“美國優先”、“美國再次偉大”的訴求，美國參、眾兩院立場一致對中國採取關稅制裁，代表相當程度得到美國民意支持；特朗普現在又要爭取連任，大選在即，為了讓美國人民“有感”，短期內，特朗普對中政策只會愈來愈強硬。



宋鎮照向中評社分析，眼下特朗普祭出的關稅制裁，已是兩敗俱傷的負面戰 爭，美、中都受到不同程度的衝擊：



第一，造成中國大陸輸美商品的成本提高，進口商都要吸收，如此一來，增加的成本轉移給消費者，中國輸美商品很多是民生必需品，包括消費家電等，企業與消費者都要付出龐大代價。



另一方面，中國是目前全球最大黃豆進口國，現在傳出中方也有減少向美國採購黃豆等農產品的對應措施；逼著美國政府還要拿出一筆錢出補貼給美中貿易戰下的農業損失。



第二，中國大陸輸美商品遭遇25%的關稅，在出口不利的情況下，對大陸有四個刺激：



一、刺激人民幣貶值，從匯率上減緩外貿衝擊；二、加速內需市場的發展，以內需方式維持經濟成長，愈形重要；三、加速產業轉型升級；四、加速產業外移，中低價位主要往東南亞去，中高階的部分，有許多都台商陸續回流。這四項刺激，對大陸的經濟生產力、就業率都會形成新的挑戰。



至於台商回流部分，現在也處於一個尷尬期，近10年來，中國大陸已經形成很好的“紅色供應鏈”，還有2025中國製造的目標在推進中，台商為美中貿易戰而回流，在未來一、二年內，如果情勢和緩，還要不要再回大陸呢？6月的G20高峰會將在日本大阪召開，中美領袖見面，會不會有新的發展？各方關注。



宋鎮照表示，蔡政府目前態度是完全配合美國，但是，如果大陸經濟不好，台灣也不會好。美中貿易的負面戰衝擊正在擴大，台灣要找到自己最好的位置，這是藍綠在忙於初選的同時，必須思考的嚴肅課題。