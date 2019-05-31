“洩密”風波難平　文在寅炮轟在野黨找借口

中評社北京5月31日電／韓國總統文在寅29日批評最大在野黨自由韓國黨就韓美領導人通話內容遭洩露一事所持立場，認定這件事原本不應該發生，自由韓國黨“沒有找借口的餘地”。



韓國媒體推測，“洩密”風波短時間內難以平息，不排除政府“問責”韓國駐美國大使趙潤濟和外交部長官康京和的可能性。



【嚴厲批評】



韓聯社29日報道，文在寅當天在總統府青瓦台出席每周例行國務會議，一開場便“以不同尋常的強硬口吻”批評自由韓國黨就“洩密”事件所持立場。



“這件事原本不應該發生，”他說，“（自由韓國黨）沒有找借口的餘地。”



這是文在寅首次公開談及他與美國總統唐納德·特朗普本月初通話內容遭洩露一事。他同時以政府首腦名義，就這起“不光彩”事件公開致歉。



韓國駐美國使館外交官K某因把從同僚處獲得的韓美領導人通話內容洩露給自由韓國黨議員姜孝祥，面臨處分和刑事訴訟。姜孝祥獲得這些機密信息後召開新聞發布會，公開通話內容並批評文在寅“乞求”特朗普訪問韓國。



“洩密”事件曝光後，自由韓國黨為姜孝祥辯護，聲稱他的行為是“為（維護）國家利益和民眾獲取信息的權利”。依照這一政黨的說法，姜孝祥所獲信息敏感程度不足以損害國家安全。



文在寅對自由韓國黨的立場“深表遺憾”，說這一政黨如果“希望贏得民眾支持並重新執掌國務，至少應該關心一下國家運行基本常識”。



自由韓國黨由前總統朴槿惠所屬新國家黨2017年分裂而成，受親信幹政醜聞拖累而所獲民意支持率低迷，去年地方選舉遭遇慘敗，時任黨首洪准杓引咎辭職。黃教安今年2月27日當選黨首，承諾帶領這一政黨贏得明年國會選舉。

