短視頻短兵相接　印度賽道擠滿“中國選手”

中評社北京5月31日電／一百多年前，加州鋸木廠的工人在科洛馬附近發現了黃金，掀起了一場淘金熱潮。一百年後，神秘的印度在全球互聯網企業家的眼中閃閃發光。



過去兩年，憑借當地運營商推廣的東風，印度互聯網蓬勃發展，在《證券日報》記者採訪過程中，駐印相關人士頻繁提出一個觀點——印度互聯網就像10年前的中國。



現在回溯2009年的中國互聯網行業，“雙11”還只是“光棍節”；聊天主要靠QQ；校內網改名人人網後擴張如火如荼；今日頭條還未有半絲蹤跡。



阿里大文娛班委、大文娛創新業務及UC總裁朱順炎告訴《證券日報》記者，印度可能是僅剩的待開拓的擁有巨大潛力的新興市場，其他（國家）可能都沒有這麼大潛力。



而包括阿里、騰訊、今日頭條、YouTube、Spotify等在內的諸多互聯網巨頭加速挺進印度，市場爭奪的槍聲已經打響。而最令人關注的，莫過於中國企業在印度的短視頻大戰。



印度市場充滿機遇



印度經濟是全球成長最快的新興經濟體之一。自上世紀90年代以來，印度的GDP保持著6%－7%的增長率高速飛馳。一度超過中國，成為全球GDP增速最快的經濟體。



人口紅利亦不容忽視，截至2017年底，印度人口總數為13.3億，人均GDP為1709美元。聯合國《世界人口展望》報告預測，2024年印度人口將超過中國，成為世界人口最多的國家。



而印度互聯網用戶具備增長速度快且普及率低的特點。根據印度市場研究機構 Kantar IMRB的報告，受到農村地區互聯網用戶快速增長的影響，印度互聯網用戶數量年增長率為18%，截至2018年底約為5.66億，整體互聯網普及率僅為為40%。



App Annie 的數據顯示，按下載量統計，印度是全球第二大移動應用市場，2017年，印度占全球1750億移動應用下載量裡邊的580億，僅次於中國的650億。



越來越多的資本意識到，印度市場充滿機遇。



泛娛樂領域是資本湧入的主要賽道之一，螞蟻金服印度總經理Benny Chen曾公開表示，看好印度泛娛樂化產業，“印度人民對娛樂的消費就是剛需。”



在娛樂市場，美國公司Whatsapp、Facebook在社交板塊已經搶占先機，而長視頻軟件最大的平台仍然是YouTube，瀏覽器的主力是中國的UC瀏覽器，其市場份額達到51%，遠超谷歌的Chrome瀏覽器。



值得一提的是短視頻。2018年，是印度短視頻爆發的一年，在此之前印度幾乎沒有短視頻產品，隨後中國企業集中發力，代表產品包括TikTok（抖音海外版）、Vigo Video（火山小視頻海外版）、Like（歡聚時代旗下短視頻）以及最近獲得阿里集團投資的VMate。



本地化難題



“有的友商的做法比較猛，直接買量，直接從網紅那邊買內容，但是如何在本地留存是一個問題。”VMate CEO程道放在接受《證券日報》記者採訪時表示。



2018年，是程道放進入阿里集團的第五個年頭，他不斷思索後提出短視頻創業構想，得到UC印度團隊的支持。



他的上司阿里大文娛班委、大文娛創新業務及UC總裁朱順炎認為，印度市場需要創業精神。資料顯示，朱順炎有過兩次成功的創業經歷，曾作為聯合創始人之一，擔任UC的COO，推動UC從工具產品成功轉型互聯網信息服務平台，是一位聯網創業老兵。



經過一年多的快速成長，VMate於近日獲得阿里集團億級美元的投資。在此之前，作為阿里巴巴和大文娛海外布局的排頭兵，UC已經衍生出不同的新業務新產品。



作為先行者，UC已經深入印度本土。



2009年，UC初探印度市場。2011年，UC在印度成立辦公室，當地有一位學生應聘時帶著家長，因為家長擔心這是一家騙子公司。如今，UC的標誌與Facebook、Google等巨頭一起，被印度小販印在街頭彩色的紗麗上。



從數據來看，截至目前，UC仍然保持著印度第一大手機瀏覽器的市場地位，在印度的月活用戶達到1.3億，UC印度信息流內容平台月活用戶約1億。



不過，必須強調，即便是在國內已經成熟的產品形態，想成功的移植到海外市場也並非易事。



最直觀的案例是，以亞馬遜為代表的美國互聯網巨頭在中國市場上節節敗退。同理，中國公司去印度，如果是簡單的複制粘貼，照搬國內經驗，也會出現水土不服的情況。

