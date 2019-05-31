小紅書“一人一票”能解決虛假種草嗎

中評社北京5月31日電／在“虛假種草”和KOL洗牌風波之後，生活方式社區小紅書開始強化用戶評價體系。5月27日，小紅書宣布推出“小紅心”評分體系，引入“一人一票”的評分機制，所有評分採用匿名形式。



具體而言，小紅心團隊會根據社區熱度和商城銷量的綜合排名篩選參與評分的單品，邀請一年內購買過該產品且社區活躍度高的用戶成為測評人，即小紅書出品人。小紅書出品人會為每個品類的產品選出5－10個評測維度進行打分。



2019年以來，隨著小紅書代寫代發、刷量、提升搜索排名的灰黑色產業鏈被曝光，其社區內容也被質疑：軟文和廣告越來越多，已經不具備讓用戶參考和“種草”的價值。



4月初，小紅書筆記造假的新聞甚囂塵上，在百度、微博、淘寶多個平台搜索小紅書筆記代寫，都能拽出一長串的下拉項，背後的筆記代寫公司明碼標價，童叟無欺。禍不單行，小紅書自營電商賣假貨的消息接踵而至，明星光環加持的小紅書一時間灰雲壓頂。



隨後在5月10日，小紅書發布《品牌合作人平台升級說明》，對粉絲量和月曝光量做出更高要求，一些不符合要求的KOL被取消品牌合作人的資格，不能再接廣告。小紅書此舉一是為此前的筆記造假正名，二來也是加強KOL管控，流量要變現。據悉，小紅書上的KOL有6000多人，此次新規定受影響的約有2000人。



此次推出的小紅心項目也是小紅書解決虛假種草的又一措施。小紅書產品負責人鄧超表示，小紅心是“一人一票”的評分機制，所有評分採用匿名形式。據悉，該項目在內部至少準備了半年。



小紅書首次發布的“小紅心大賞”榜單顯示，目前有3108款單品進入小紅心評分體系，有約50萬出品人打分，共有93個細分榜單，656個單品上榜。評測過程由安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）上海分所作為獨立第三方機構監測。



（來源：中國經濟網）