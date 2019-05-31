外媒：華為料成美國務卿訪歐焦點

中評社香港5月31日電／美國國務卿蓬佩奧今天展開5天歐洲行程。他延到今天才前往柏林，料將施壓德國提高軍事支出、避免與中國華為技術有限公司交易，以及重新考慮與俄羅斯的天然氣管線計劃。



路透社報道，蓬佩奧表示，華為將是歐洲行每一站都會談及的議題。美國認為華為對北大西洋公約組織（NATO）國家安全構成威脅。華府先前要求盟友別使用華為5G技術和設備，因為擔心華為會助中國暗中監視敏感通訊和數據。



中央社援引報道，蓬佩奧說：“我每到一個地方，都會談論中國帶來的機會與挑戰，這不只影響美國和美國國安，也會影響世界各國，因此這將是議題之一。”



蓬佩奧在短暫的半天行程中，將會晤德國總理默克爾與外交部長馬斯。他的歐洲行本月稍早就已排定，但在最後一刻取消，原因是與伊朗關係緊張升高。德國和美國在伊朗問題上意見不一。



蓬佩奧也將訪問瑞士、荷蘭與英國。



蓬佩奧在赴柏林前告訴媒體，德國必須有進一步作為，以達成國防支出占國內生產毛額（GDP）2%的目標。



蓬佩奧表示，美國總統特朗普“很不滿”，一再抱怨德國和其他北約盟友在聯盟中出的力不夠。



蓬佩奧表示，他也會談及伊朗。特朗普政府去年宣布退出2015年伊朗核協議，在伊朗問題上與德國和其他歐洲盟邦意見不一。



蓬佩奧在德國也料將表達美方對於北溪天然氣2號管線工程的疑慮。俄國將能藉此管線繞過烏克蘭對歐洲輸送天然氣。特朗普曾警告西方企業，投資這項計劃的話恐會面臨美國制裁。