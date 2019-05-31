名著影視改編理應尊重創作規律

中評社北京5月31日電／視聽娛樂大行其道之時，改編名著、遊戲、漫畫等大IP，似乎總是件吃力不討好的事情。删改內容多則原著黨不滿意；奉原IP為圭臬，又難討路人粉歡心。



近日，經典文學作品影視改編引發的爭議再次上了熱搜。張愛玲名作《第一爐香》的同名電影開機伊始，就慘遭原著黨吐槽，原因是演員形象與原著描寫差異太大。



是原著黨太吹毛求疵？其實，他們的不滿情緒可以理解——對鐘愛的作品傾注了太多感情，而一流小說被改編成二流影視劇的慘痛案例又實在太多，難免教真情實感的原著粉絲提心吊膽。但話說兩面，畢竟一千個讀者心中有一千個哈姆雷特，影視改編本就是一種二次創作，主創者有表達自己創作意圖，對作品進行再詮釋的權利。



如此看來，名著改編就真的沒有兩全之法嗎？當然不是。改編失敗的作品雖多，但成功者更多。《大紅燈籠高高掛》源自於蘇童名作《妻妾成群》，電影對故事情節、發展，甚至其中關鍵場景都做了大刀闊斧的修改；《霸王別姬》改編自李碧華同名小說，電影中的主人公擁有與小說截然不同的結局，這些處理並不妨礙它們成為經典之作。就算是公認難度最高、最容易挨罵的遊戲改編作品，也誕生了像《古墓麗影》《生化危機》《寂靜嶺》等一批票房口碑雙贏的佳作。



成功的秘訣是什麼？筆者以為，改編想要成功，首先要明確小說與影視的表達方式不同。影視劇傾向於用鏡頭語言娓娓道來，而小說則依托文字，激發人們的想象空間。因此，改編者需要尊重兩種形式各自的創作規律和藝術內涵，同時，也要把握住影視作品與原著共通之處。



選角是考驗影視作品能否把握原著神髓的重要一關，所選演員的外型、氣質是否貼合原著，在很大程度上決定著改編作品的成敗。好萊塢擁有最成熟的影視工業，也曾在角色選擇上犯過致命錯誤。電影《攻殼機動隊》改編自日本漫畫，但女主角從原著中的亞洲女性換成了金發女郎，使整部影片喪失了原有神韵，票房口碑都一敗塗地。



俗話說眾口難調。誠然，永遠不會有廚師能做出一道所有人都愛吃的美味佳肴。但當這道菜擺在眾人面前，做工精致與否、食材是不是新鮮、料理粗糙還是精致，相信人人都看得出——改編作品也是同理，不合口味大不了不吃，但不尊重創作規律，就不能怪觀眾不買賬了。



（來源：科技日報）