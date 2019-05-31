沈陽大東區：喚醒老建築　多了文藝範

中評社北京5月31日電／喚醒老建築 多了文藝範



沈陽市大東區，是沈陽汽車產業的主要聚集區，以工業見長。但近些日子，越來越多人開始談論起大東的老建築、老房子，經過保護修繕的它們，不僅讓大東這個工業區多了文藝範兒，也搭建了發展文化旅遊的平台。



作為老工業區，大東區有著豐富的歷史文化遺產，比如國家級文物保護單位奉海鐵路局舊址、沈陽二戰盟軍戰俘營舊址，省級文物保護單位周恩來少年讀書舊址、東北陸軍講武堂舊址等，共有21處文物、38個歷史建築、50家老字號。



“大東的優勢是工業，長項是汽車。”大東區委書記王新北說，“但大東不能永遠只靠汽車，還必須保護利用好城區各類文化遺產，提升城區人文氣息，同時以文化資源為載體，補齊文化旅遊產業這個短板。”



今年起，大東政府加大了文物保護工作的力度。年初開始修繕堂子廟巷、楊宇霆公館等“一巷一廠五公館”7個文旅項目；同時制訂了計劃，3年內保護開發21處文物、38個歷史建築、50家老字號和9處“老地方”，培育一批骨幹文化企業和產業園區。為確保重點項目的穩步推進，市區相關黨政機關帶頭騰讓使用空間，恢復文化服務功能；邀請文保專家、志願者、人大代表、政協委員等，深入挖掘文化資源，討論研究有利於歷史文化資源可持續發展的政策措施。



經過對周邊建築的數月清理，位於大東區堂子街的堂子廟巷老建築群落，揭開了面紗，像時空穿越一樣展現在公眾面前。



遼寧文化遺產保護志願者團隊隊長陳赫介紹：“堂子廟巷被稱作‘沈陽最後的胡同’，也是僅存的滿族民居集聚地，對於研究清史文化具有不可替代的價值。”上世紀90年代，沈陽共有胡同1531條，如今已所剩不多，堂子廟巷就曾是其中之一。

