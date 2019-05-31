韓舉行防禦性演習替代美韓大規模聯合軍演

中評社北京5月31日電／韓國日前啟動為期4天的“乙支太極”演習，約4000個政府部門和各類機構的48萬人參演。儘管韓國表示這是一次防禦性演習且規模縮減，不影響朝韓《九一九軍事協議》的履行，但在當前朝美談判陷入停滯情況下，演習仍受到多方關注。



一名身穿黑衣的男子，攜帶可疑的生物武器裝置走近點火。裝置冒煙，男子企圖逃離現場，但被警員及時截獲。隨後，多名穿戴保護衣和防毒面罩的人員封鎖現場、撿走可疑物品，消防協助進行消毒。這是“乙支太極”演習的其中一個場景。該階段演習在首爾一個球場舉行，模擬遭遇生物恐怖襲擊，當局出動包括士兵逾百人參與。



韓國國防部表示，“乙支太極”是民官軍共同參與的泛政府演習，包括政府主導進行的“乙支演習”和韓軍單獨進行的“太極演習”，分國家危機應對演習和應急應戰演習兩部分進行。其中，國家危機應對演習於當地時間27日至28日下午4時進行，假設因地震發生全國性災難，從韓國國防部到地方防衛師團均參與應對，並根據指揮迅速投入可動員戰力。應急應戰演習於28日下午4時至30日舉行，以指揮所演習形式進行，韓國作戰司令部以上級別戰鬥參謀團參與。



往年，韓國政府舉行“乙支”演習，作為韓美大規模聯合軍演“乙支自由衛士”的組成部分；韓國軍方則單獨舉行“太極”演習。從今年起，這兩場演習合併為“乙支太極”演習同期舉行，採用韓國政府、軍方和民間共同參與的新模式，不僅操練抵禦外部“進犯”，而且演練應對恐怖襲擊、大規模自然災害等事件。



事實上，韓國素有“乙支”情結。“乙支”源於朝鮮三國時代高句麗國的著名將領乙支文德。韓美兩國自1975年以來每年舉行“乙支焦點透鏡”聯合軍演，2008年起更名為“乙支自由衛士”。針對朝鮮半島局勢趨緩和朝美互動的背景，韓美於2018年7月商定中止三大聯合軍演，包括每年春季舉行的“關鍵決心”“禿鷲”，以及下半年舉行的“乙支自由衛士”。韓國國防部同時宣布，把以半島安全保障為目標的防禦性演習“太極”更名為“乙支太極”，強調與進攻性的“乙支自由衛士”無關，只是沿用“乙支”這個名字。



韓美叫停兩國間大規模聯合軍演，並非完全拋棄，而是由較小規模演習取而代之。儘管規模縮小，演習仍對半島局勢造成衝擊。今年3月，韓美舉行“同盟”指揮所演習，就被朝鮮指責為原封不動沿襲了此前“關鍵決心”和“禿鷲”侵朝戰爭演習的翻版，違反了新加坡朝美共同聲明和北南間的一系列聯合宣言。對於此次“乙支太極”，朝鮮亦呼籲停止演習，但沒有得到韓美響應。朝鮮《勞動新聞》和朝中社28日詳細介紹此次演習規模和訓練等內容，不過並未直接譴責，且將“乙支太極”演習稱為“乙支太極”訓練。

