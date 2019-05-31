央行四天淨投放逾五千億　呵護市場流動性

中評社北京5月31日電／臨近5月末，央行繼續大手筆實現淨投放“呵護”市場流動性。5月30日，央行發布公告稱，在開展中央國庫現金管理商業銀行定期存款操作800億元的基礎上，以利率招標方式開展了300億元7天期逆回購操作，當天無逆回購到期。這也是央行本周連續第四個交易日開展大額淨投放。以全口徑計算，本周四個交易日里，淨投放規模達到5100億元。在分析人士看來，淨投放是維護貨幣市場利率平穩運行的舉措，預計未來央行更多會通過“精准滴灌”的方式施策，保持流動性的合理充裕。



從央行近期公開市場業務操作常用措辭“維護銀行體系流動性合理充裕”可以看出，央行穩定流動性和資金面的方向未變。5月29日，央行以利率招標方式開展了2700億元逆回購操作，創今年1月17日以來最大單日淨投放，因當日有200億元逆回購到期，當日實現淨投放2500億元。5月27日、28日，央行分別開展了800億元和1500億元逆回購，由於5月28日有800億元逆回購到期，因此，當日實現淨投放700億元。



以全口徑計算，本周前4個交易日，央行通過公開市場和國庫現金定存招標，向市場累計淨投放5100億元流動性。



對央行近期的連續逆回購操作，麻袋研究院高級研究員蘇筱芮分析認為，主要是穩預期。近期包商銀行接管事件引發市場對城商行、農商行等相應關注，對市場預期造成了影響，央行的淨投放，是保持銀行體系流動性穩定、維護貨幣市場利率平穩運行的舉措。5月27日，央行、銀保監會新聞發言人在當日的答記者問中提到，“央行將關注中小銀行流動性狀況，加強市場監測，綜合運用公開市場操作等多種貨幣政策工具，保持銀行體系流動性合理充裕，維護貨幣市場利率平穩運行”。



過去幾日央行連續大額投放也有力地穩定了資金面，銀行間市場資金價格下行明顯。以上海銀行間同業拆放利率（Shibor）為例，5月30日，中短期Shibor全線下行，具體來看，隔夜Shibor下跌42.4bp報2.067%；7天Shibor下跌12bp報2.665%，2周Shibor下跌8.1bp報2.9%，1個月Shibor下跌0.5bp報2.813%，3個月Shibor下跌0.1bp報2.916%。



從央行繼續實施穩健的貨幣政策，適時適度逆周期調節的表述中可以看出，通過穩流動性進而穩預期成為央行目前階段性對策目標。在5月30日的“2019金融街論壇年會”上，央行貨幣政策司司長孫國峰表示，面對內外部挑戰，貨幣政策應對空間充足。孫國峰指出，相對慢一點的貨幣增速，可以滿足經濟運行保持在合理區間的需要。同時，貨幣政策也通過更多建立激勵相容機制，運用市場化手段調動銀行積極性，提升金融服務實體經濟的意願、能力和效率。他還強調，穩步深化匯率市場化改革，發揮匯率調節國際收支和宏觀經濟自動穩定器的功能，穩定市場預期，保持人民幣匯率在合理均等水平上的基本穩定。



（來源：北京商報）