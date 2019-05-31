年內超40家上市公司遭立案調查

中評社北京5月31日電／5月30日晚間，＊ST大控公告稱，因公司涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司立案調查。



近一段時間以來，上市公司因涉及信息披露違法違規而被證監會立案調查的案例顯著增多。5月29日，神霧環保公告稱，因涉嫌信披違法違規，證監會決定對公司、控股股東及董事長、實控人立案調查。5月28日，＊ST赫美公告稱，因公司涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對其立案調查。



初步統計顯示，僅今年5月份以來，滬深兩市已經先後有21家上市公司或其董監高收到了證監會的立案調查通知書，調查的主要內容則集中在信息披露違規方面。其中ST類股票成為重災區，包括＊ST凱迪、ST天潤、＊ST東南、ST東海洋、＊ST長生、＊ST華澤、＊ST毅達、＊ST新億、＊ST剛泰、＊ST秋林、＊ST赫美和＊ST大控在內的11家上市公司均遭到了證監會的立案調查。而2019年以來，自四環生物開始，滬深兩市遭到立案調查的上市公司已經超過40家。WIND統計數據則顯示，僅2019年以來，滬深兩市就有710起違規事項，主要集中在信息披露虛假或嚴重誤導性陳述、未及時披露公司重大事項等。



在監管層面，證監會多次強調，將持續加大對各類信息披露違法行為的打擊力度，督促上市公司及時、依法履行信息披露義務，促進上市公司規範運作，推動上市公司質量不斷提高。



（來源：經濟參考報）