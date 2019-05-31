綠議員送上參選申請書　柯：帶回研究

市議員洪健益邀請柯文哲到白板前，簽署候選人登記申請書”。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月31日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲31日下午赴台北市議會進行市政總質詢，民進黨市議員洪健益才剛秀出美麗島電子報最新民調，柯在三足鼎立下勝出，柯連看都不看就馬上回應，不可能啦，連他自己都不相信。而洪健益也趁勢邀請柯文哲到白板前，簽2020候選人登記申請書”，柯雖作勢看了幾眼，但也連忙說，不用、不用。不願配合簽名，但柯也收下紙本說，謝謝，他帶回去研究。



美麗島電子報30日公布最新民調，其中中國國民黨高雄市長韓國瑜、柯文哲、前“行政院長”賴清德3人對比，柯以31.6%勝過韓28.4%、賴23.4%；柯文哲在對比韓國瑜和蔡英文的狀況下，柯以29.3%贏韓27.9%、蔡26.9%；若是國民黨推鴻海董事長郭台銘，在柯文哲、郭台銘和賴清德三人競選下，柯以32.6%贏郭22.1%和賴24.9%；柯文哲在對比郭台銘和蔡英文的狀況下，柯以30.4%贏郭23.8%、蔡26.4%。



洪健益隨後也問道，若要選2020，一國兩制的問題你也不能迴避，早上你好像向媒體說蔡英文不要講話就好了？如果是媒體斷章取義，希望你講清楚。



柯文哲回應道，不是啦，他覺得就是典型的⋯⋯罵它是假新聞，他又會說我們⋯⋯它就是把兩個東西湊在一起，很奇怪。他是說，第一點，如果習近平1月2日那樣講話，蔡英文就被迫要這樣回應，就會變成惡性循環，最高端就是不要讓對方會講這種話，至於怎麼做還要討論。



柯文哲說，第二點，在兩岸關係上，不回答就是最好的回答，結果新聞卻報道他說1月2日習近平這樣講，蔡英文應該不回答。拜託，這是兩回事。