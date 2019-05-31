機構：年內房地產市場或整體穩定小幅波動

中評社北京5月31日電／58安居客發布的《國民安居指數報告》顯示，5月全國房地產市場小幅回暖。67個重點監測城市測算，新房價格環比上浮0.44%，二手房環比微增0.11%。



報告顯示，5月全國67個主要城市新房均價為16353元／㎡，環比上漲0.44%。其中，北京、上海、深圳三個城市房價均價超過4萬元／㎡，深圳新房均價達到55273元／㎡。但與4月相比漲幅有減緩之勢。



58安居客房產研究院首席分析師張波表示，樓市在經歷了春節後的一波小高潮後，漸漸恢復到正常水平。5月份樓市“小陽春”終結，整體可以定性為“穩定”，大部分城市的房價並未出現明顯波動。



他表示，近日蘇州、杭州、合肥等熱點城市的“微收緊”，及時、有效地針對房地產行業可能出現影響穩定的各種苗頭打了“預防針”，2019年市場不會出現單邊市場熱度持續上揚的格局，整體穩定、小幅波動應該是主流趨勢。



值得注意的是，5月份購房者信心指數和經紀人信心指數環比均呈現下降趨勢。購房者信心指數為103.7，環比下降5.1%，購房者中有67%的受訪者認為，一二線城市短期內房價將持續保持穩定趨勢，未來還存在上漲空間。5月份經紀人信心指數為112.5，環比下降1.6%，認為會繼續出台政策穩定樓市發展的經紀人比例與上月基本持平。



購房意願的降低，再度促使多地庫存上漲明顯。易居房地產研究院發布100城住宅庫存報告顯示，截至2019年4月底，易居研究院監測的100個城市新建商品住宅庫存總量為45217萬平方米，環比增長0.5%，同比增長4.2%。



數據顯示，2019年4月，100個城市中，有55個城市庫存出現了同比增長現象。其中福州、惠州和南京同比增速分別達到102%、94%和69%。具體監測的100個城市中，三亞、漳州、大廠去化周期高達36個月以上，廈門、香河去化周期也分別多達34.3個月和32.2個月。



（來源：經濟參考報）