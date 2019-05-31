美國房地產價格和銷量雙放緩

中評社北京5月31日電／美國房價增幅超過通脹水平的情況已經存在數年。最新數據顯示，美國主要城市的房價指數上漲幅度繼續收窄，已經調整至六年半來低位。



房價增長跌至六年半低點



最新數據顯示，3月標普凱斯席勒全美20大城市房價指數較去年同期上漲2.7%，創2012年8月以來最低水平，環比增長0.1%。全國範圍內，3月美國房價同比漲幅降至3.7%，低於2月的3.9%。



標普凱斯席勒房價指數中所有20個城市均出現同比增長，其中，拉斯維加斯房價漲幅繼續領先全美其他城市，同比增長8.2%，連續十個月漲幅第一，其次是菲尼克斯（6.1%）和坦帕（5.3%）。芝加哥、洛杉磯、聖地亞哥、舊金山和西雅圖五個城市的漲幅低於2%，大大低於以往的水平。



過去五年，美國西海岸房價瘋狂上漲。西雅圖一年前同期房價漲幅曾高達13%，舊金山房價增速也達到兩位數。但目前這兩個城市房價漲幅僅在1%左右，明顯降溫。美國大部分城市房價環比也出現增長，但紐約房價環比下降，原因是該城市房價已經很高，而且新稅率限制了居民可以抵消的州和地方稅的金額。



4月美國全國房價中位數較3月下降0.1%，這是七年來的首次。分析人士認為，月度下降釋放出一個信號：經過幾年的高速增長，美國樓市將繼續放緩。



此外，4月美國成屋銷售連續第14個月下降，較去年同期下降4.4%。據金融博客Zerohedge統計，這已經創下10年前美國樓市危機以來的最長連跌周期。截至4月，成屋銷售在六個月來第五次環比下降。



房價水平仍然偏高



美國房屋銷售和房價增長已經放緩約一年之久。過去六個月，美國住房抵押貸款利率下降近一個百分點，但未能推動美國的住房需求增加。市場分析認為，多重因素導致美國房價增長持續下滑，如潛在購房者經濟負擔加重、房屋價格較高、學生貸款債務較高等，這些阻礙了25歲至40歲未購房者的購房步伐。



目前，美國的房價水平仍被投資者認為比較高。據報道，2019年第一季度，美國房價和2011年相比上漲了70%。在一些城市，如產業集群匯集、就業增長強勁的城市，房屋價格甚至被認為已不可持續。



CNBC的報道稱，3月全美最大的50個房產市場中，有40%定價過高，當然情況已經比數年前的超過50%有所改善。聯邦住房金融局的一項指標顯示，3月美國房價較去年同期上漲4.2%，較2月環比增長0.1%。根據美國在線房產平台Zillow的數據顯示，目前房價中位數為226800美元，高於去年同期的213700美元。



標普指數委員會主席大衛認為，住房市場應該表現更好。目前，30年期固定住房抵押貸款利率為4%，失業率接近50年低點，加上低通脹和實際收入的適度增長，這些因素都利好強勁的住房市場。家庭償債措施沒有問題，消費者情緒也很樂觀。住房市場面臨的困難可能是房價過高，繼續超過通脹水平。



此外，全美租金中位數經過長達六個月的連續增長後，4月仍繼續增長。年租金中位數率上漲了2.6%，達到了1477美元。其中，拉斯維加斯上漲了7.8%，鳳凰城上漲了6.7%，奧蘭多上漲了6.4%。房價和租金的上漲使得不少入市者拉長了等待時間。

