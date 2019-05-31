線上零食商入局　跨界“搶食”粽子市場

中評社北京5月31日電／端午將至，粽子成為市場的“寵兒”。近日，記者注意到，粽子市場迎來一大波零食廠商的入局。為滿足消費者更多元化的味蕾，零食商們大膽推出禮盒粽子，試水新奇口味，小龍蝦、冰淇淋、海鹽芝士、辣條等奇葩口味的粽子輪番上陣，搶食粽子市場一杯羹。



昨日，記者走訪線上、線下市場發現，粽子已經被擺上了最顯眼的位置。廣州市某大型商超在售的粽子大部分仍以蜜棗、鹹蛋黃、豬肉板栗、紅豆等傳統口味居多。但據店員介紹，今年有老字號企業也推出了個別新口味，如潮式鹹甜雙拼粽、客家四寶醬肉粽等，雖然整體占比較低，但賣得很火。



價格方面，線下市場一般口味散稱粽子價格在每斤15元左右，禮盒裝粽子每盒50元至200元不等；而線上零食企業銷售的粽子禮盒價格相對稍低，普遍在百元以內，但多集中在每盒80元左右。



線上零食商產品創新更大膽



今年端午，線上市場粽子的種類、口味則更為多樣，吸引了更多的零食廠商加入進來。零食廠商們推出的粽子，在口味和包裝上更加大膽，小龍蝦口味的粽子已經不算什麼新鮮事了。在包裝上，幾乎都採用了高端禮盒裝，與古典文化IP深度融合。



如三只鬆鼠推出黑粉CP粽子，包括櫻花、海鹽芝士兩種口味；良品鋪子推出幹貝蝦仁和鮑汁牛柳等口味；衛龍研製出辣條味粽子；百草味跨界推出定制粽子等等。



值得注意的是，在賣粽子的同時，零食商們仍不忘主業，將主營的堅果、茶點等零食與粽子進行搭配銷售。如百草味在推出粽子禮盒的同時，搭配進了自家的堅果產品；良品鋪子今年也推出了“粽子＋烏龍茶＋糕點”的產品搭配禮盒裝。

