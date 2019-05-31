中評社北京5月31日電／稀土在航空、航天、電子信息、鋼鐵、有色金屬、機械製造、石油化工等行業用途廣泛。雖然用量較小，但效果顯著，發揮著現代工業“維生素”的作用，產生出巨大的輻射性經濟效益



近年來，我國不斷加大對稀土的科研投入，取得的成果越來越多，知識產權受制於人的局面正在改變



近日，針對輿論提出“稀土是否可能成為中國對美反制的重要籌碼”問題，國家發展改革委有關負責人明確表示，“如果有誰想利用我們出口稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國的發展，那麼我想贛南原中央蘇區人民、中國人民，都會不高興的”。



一時間，社會上對稀土議論紛紛。那麼，稀土究竟“稀罕”在哪？稀土有何應用？我國稀土產業有何優勢？針對這些問題，記者採訪了相關專家。



實際上，稀土廣泛應用在我們生活中。比如，每天看的電視，其鮮艶的紅色就來自稀土元素銪和釔；外出攜帶的照相機，鏡頭裡有稀土元素鑭；天天使用的手機中有稀土元素釹；稀土在航空、航天、電子信息、鋼鐵、有色金屬、機械製造、石油化工等行業用途廣泛。雖然用量較小，但效果顯著，發揮著現代工業“維生素”的作用，產生出巨大的輻射性經濟效益。



那麼，中國稀土產業在國際上有哪些優勢呢？



首先，資源占據優勢。招商證券分析師表示，截至2018年全球共有稀土儲量1.2億噸，我國有4400萬噸，占比38%。同時，在高精尖製造中占據更加重要地位的中重稀土（以鏑、鋱為代表）具有獨特優勢。上世紀60年代末，我國在贛州發現了世界罕見的離子吸附型稀土礦，該礦具有配分齊全，經濟價值高，易選別，放射性低等特點，稀土中的釔、鏑、鋱等中重稀土元素，我國的工業儲量為150萬噸，江西贛州一地就占到其中的36%，所含富釔型重稀土礦產資源更為世界所獨有。



其次，采掘、冶煉分離能力強。據招商證券分析師介紹，我國在稀土采掘、冶煉、分離提純方面占據絕對領先地位，具備極強話語權。2018年全球稀土礦產品產量約19.5萬噸，中國產量約12萬噸，占62%；全球稀土冶煉分離產量約為14.6萬噸，其中中國產量12.5萬噸，約占86%。記者從贛州市工信局了解到，贛州離子型稀土開採和加工已有40餘年，一直領銜我國離子型稀土領域，在南方稀土開採、分離、金屬冶煉等方面的工藝技術研究處於國際領先水平，產業規模占全國總量的三分之一。



再次，應用鏈條不斷延長。借助資源和冶煉分離優勢，我國稀土產業鏈不斷延長，以稀土應用最廣泛的釹鐵硼永磁材料為例，目前我國釹鐵硼產量已接近全球的90%，高端釹鐵硼產量已接近全球總量的60%。



“但是，我們也要看到自己的不足之處。”原湖南稀土研究院院長劉甲祥表示，由於我國稀土技術研究起步晚，在不少領域已經被國外“捷足先登”，在很多稀土產品上，雖然產能最大，但技術專利基本都是國外的。如稀土應用最廣泛的永磁材料領域，國內企業生產永磁電機不僅要交專利費，而且還受到協議規定的出口數量限制。



近年來，我國不斷加大對稀土的科研投入，取得的成果越來越多，知識產權受制於人的局面正在改變。



“比如鈧鋁合金，強度高，重量輕，是航空航天關鍵材料，我們已掌握了自主核心技術。目前，位於衡陽市白沙洲工業園的年產萬噸高性能稀土鋁合金熔鑄生產線已經點火成功，下個月將正式投產。三期項目全部建成後，年產值將超400億元。”劉甲祥告訴記者。



此外，記者從贛州市科技局了解到，在稀土勘查、開採、冶煉、材料、資源綜合利用、礦山環境治理等方面，該市承擔並完成了400餘項省部級以上課題項目。“江西贛州稀土資源綜合利用示範基地”“稀土資源綠色提取與環境保護技術與集成”等一批重大科技專項取得了豐碩成果。



（來源：中國經濟網）