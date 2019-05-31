“稀土警告”引發的西方輿論說明了什麼？

中評社北京5月31日電／“稀土會成為中國對美反制的重要籌碼嗎？”一段時間以來，這個話題在國內外輿論場備受關注。日前，國家發展改革委有關負責人就此回應：“如果有誰想利用我們出口稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國的發展，那麼我想贛南原中央蘇區人民、中國人民都會不高興的。”擲地有聲的表態立馬上了諸多外媒的頭條，有媒體直言：美國應該改變“用槍指著中國”的方式，重新坐到談判桌前，盡快達成協議。否則，全球經濟的不確定和危機將更加嚴重。



中美經貿摩擦到了當前這個節骨眼兒，任何一點風吹草動都備受矚目。面對中國發改委的直言不諱，外媒“炸了鍋”是可以想見的，而透過連篇累牘的解讀文章，我們能夠感受到美國輿論一股濃濃的焦慮情緒。對於其種種隱憂，我們只能說太后知後覺了。早在世紀之交，就有學者感嘆“世界是平的”，如今的地球村更是你中有我、我中有你的命運共同體。就拿一部手機來說，芯片可能來自美國，圖像傳感器可能來自日本，屏幕玻璃可能來自中國。這一方面意味著，隨著產業分工高度全球化，沒有協同合作就沒有發展進步；另一方面意味著，誰與人為敵、以鄰為壑，都別想毫發無傷，甚至可能偷雞不成蝕把米。特別是對於中美這樣的“大塊頭”而言，產業鏈高度融合，互補性極強，美國想要卡住中國的脖子而自己全身而退，無異於痴人說夢。



“你永遠叫不醒一個裝睡的人”，可如今山姆大叔為啥做了“稀土噩夢”？作為現代工業的“維生素”，稀土不僅應用普遍，而且價值極高。《華爾街日報》曾說，如果沒有稀土，我們將不再有電視屏幕、電腦硬盤、光纖電纜、數碼相機和大多數醫療成像設備。作為世界最大的稀土材料供應國，中國一直秉持開放、協同、共享的方針推動相關產業發展，美國更是長期受益於此，自中國進口總量占比一度高達80%。如果這頭用著中國的原材料，轉過身就拿制成品遏制打壓中國發展，我們怎麼會答應？任何時候任何情況下，我們都不會犧牲國家核心利益和人民根本利益委曲求全。猶記新中國成立之初，我們連“一輛拖拉機都不能造”，面臨西方世界的全面封鎖，都未曾向任何壓力低過頭，今日中國又怎會懼怕誰？



“不願打，不怕打，不得不打”！面對美國挑起對華經貿摩擦，中國政府始終堅持原則立場。之所以先禮後兵，就是因為我們深知貿易戰對中國人民不利，對美國人民不利，對世界人民也不利，根本沒有贏家。事實正倒逼美國認清這一點：2018年美國農民淨收入同比下降16%，跌至10年前國際金融危機發生時的水平，有人一針見血地說，貿易戰帶來的是“美國人整個購物車裡的東西都漲價”。從這個意義上看，美國挑起經貿摩擦，與其說是遏制中國，不如說是埋葬自己。倘若之前雙方交鋒導致的“皮肉傷”尚不足以刺激美國，那麼而今的“稀土之憂”顯然為其帶來了“心絞痛”。這究竟能否讓美國從獨霸迷夢中徹底醒來，我們不妨拭目以待。



“吹滅別人的燈，會燒掉自己的胡子。” 中國擁有全球最完整的產業體系、巨大的國內市場、迅速增強的創新能力，以及不容小覷的資源優勢，反制能力有目共睹。更何況，中美經貿摩擦本質上是進步與落後、平等與霸權、自由貿易與保護主義的較量，國際道義和時代趨勢都在我們這一邊。歷史已經證明，還將再次證明，誰拒絕這個世界，定會被這個世界所拋棄。



（來源：北京日報）