一行兩會釋放金融開放信號

中評社北京5月31日電／下一步人民銀行將不斷深化金融業改革開放，支持資本項目便利化的政策試點、跨境人民幣支付清算等政策落地



進一步引導行業機構完善公司治理，強化內部控制，專注主業經營，提升運營效率，擴大金融的有效供給，助力首都經濟轉型升級和經濟高質量發展



“金融是國家重要的核心競爭力，是推動高質量發展的重要支撐，作為北京第一大產業，金融業不僅推動了北京經濟持續平穩健康發展，也有力促進了北京的城市規劃、建設和高質量管理。”5月30日，被譽為“中國金融風向標”的金融街論壇年會在北京召開，北京市市長陳吉寧在會上表示，今年1月底，國務院批覆同意北京繼續開展和全面推進服務業擴大開放綜合試點，北京把金融業開放作為新一輪服務業高水平開放的重點，正在實施的177項開放舉措中，涉及金融業的有47項，占比超過四分之一，涵蓋資本賬戶開放、人民幣國際化、外匯管理等方面。



“過去幾年，我們積極支持一些評級公司，還有一些國際上先進的金融機構在北京落地。取消了北京市企業銀行賬戶的許可，優化北京金融環境，在中關村開展資本項目收入結匯支付便利化和外債便利化的政策試點，積極支持北京市試點跨境人民幣業務，北京在全國率先實現動產擔保統一登記和統一查詢，提升了企業獲得信貸的便利度。”中國人民銀行行長易綱表示，下一步人民銀行將不斷深化金融業改革開放，支持資本項目便利化的政策試點、跨境人民幣支付清算等政策落地。



“中國金融業對外開放帶來的成果不僅使在華外資金融機構獲益，也為國際金融業攜手抗擊國際金融危機、維護世界經濟穩定作出了重要貢獻。”中國銀保監會副主席王兆星表示，金融業在整個服務業中舉足輕重，金融業進一步開放對整個北京乃至全國服務業的發展也將發揮非常重要的作用。



王兆星指出，隨著開放程度的不斷加深，外國銀行、保險機構在華機構的數量不斷增長。截至今年4月份，共有來自54個國家和地區的215家外國銀行在華設立了41家外國銀行法人，115家外國銀行的分行和153家代表處，外資銀行的營業機構已經達到982家。同時，共有來自16個國家和地區的境外保險機構在華設立了59家外資保險機構和14家外資保險中介機構，下設分支機構達1800多家。共有來自22個國家和地區的境外保險機構在華設立了132家代表處。“外資銀行和外資保險機構充分發揮了跨境經營優勢，不斷加大在華資源投入，不斷豐富產品服務體系，其參與中國經濟發展和提供的服務已遠超出其資產份額所反映的價值。”王兆星說。



在優化證券金融服務結構體系，拓寬對外開放新渠道上，中國證監會副主席閻慶民提出兩點建議，即推動證券金融服務機構的高質量發展和提升證券期貨行業的對外開放和創新融合水平。



閻慶民指出，實現經濟高質量發展離不開高質量的金融機構。北京地區的證券金融服務機構數量眾多，對外開放程度高，形成了圍繞資本市場完整的服務產業鏈，證券金融服務機構的數量和合資公司的占比位居全國前三，從事證券期貨業的會計師事務所、律師事務所、資產評估機構的數量和執業人員居全國一半以上，業務占比達70%。在北京註冊和展業的私募基金管理人員數量占全行業的四分之一，管理基金的規模占全行業的三分之一。



“這都是北京經濟發展的軟實力。”閻慶民表示，“我們將進一步引導行業機構完善公司治理，強化內部控制，專注主業經營，提升運營效率，擴大金融的有效供給，助力首都經濟轉型升級和經濟高質量發展。”同時，他也表示，證監會積極支持和配合北京市服務業擴大開放綜合試點，推動證券期貨行業的雙向開放戰略在北京落地。



閻慶民透露，除了核准瑞銀證券作為全國首家外資控股證券公司外，還將推進大和證券、貝萊德等國際知名金融機構在北京新設投資機構。支持符合條件的證券基金金融機構“走出去”，逐步提高跨境金融服務的能力和國際競爭力。支持北京優化營商環境，提升保護中小投資者指標排名，通過打造證券業對外開放新高地，充分激發首都金融發展的內生動力，更有力地支持、支撐北京服務業更高水平地擴大開放。



（來源：經濟日報）