美國9個州通過反墮胎法案

中評社北京5月31日電／據香港《大公報》報道，當地時間29日，繼亞拉巴馬、肯塔基等州之後，美國路易斯安那州眾議院通過“心跳法案”，成為近來美國第9個通過反墮胎法案的州。迪士尼行政總裁30日威脅通過該法案的佐治亞州，若法令生效，恐將不再到當地拍攝影片。



據報道，由共和黨掌控的路易斯安那州眾議院當天以79票對23票通過“心跳法案”，法案規定墮胎前孕婦要進行超聲波檢查，若檢測到心跳，醫生就不可為其墮胎，違禁醫生將面臨1000美元的罰款或最高兩年監禁。



據悉，胎兒最早在婦女受孕6周時即有心跳，此時孕婦本身甚至都未察覺已懷孕。目前法案已送交民主黨籍州長愛德華茲批准，而他已表明會簽署此案。



繼密西西比、俄亥俄、佐治亞州、肯塔基等州之後，路易斯安那成為又一個通過“心跳法案”的州。除此外，密蘇裡州禁止懷孕8周以上孕婦進行墮胎，猶他州和阿肯色州規定懷孕18周以上禁止墮胎，亞拉巴馬州則幾乎禁止所有情況下的墮胎。



美國收緊墮胎法案也引發支持女性“生育權”的民眾抗議，華特迪士尼行政總裁伊格表示，一旦佐治亞州禁令落實，勢令該公司“很難”在當地繼續拍戲。影視業巨頭Netflix公司28日亦表明，需要重新考慮是否繼續在當地運作。



（來源：中國經濟網）