商務部重申中方在重大原則問題上絕不讓步

中評社北京5月31日電／商務部新聞發言人高峰在30日舉行的例行發布會上重申，中方決不會接受任何有損國家主權和尊嚴的協議，在重大原則問題上，中方絕對不會讓步。如果要達成協議，美方需要拿出誠意，妥善解決中方提出的核心關切，在平等相待、相互尊重的基礎上繼續磋商。



高峰當天在回答經濟日報－中國經濟網記者有關“美方加征關稅的成本幾乎全由美國進口商承擔”的提問時表示，美方的貿易霸凌做法，最終損害的是美國自身，買單的是美國的消費者和企業。紐約聯儲經濟學家最近的預測表明，美方加征關稅措施將使每個美國家庭每年平均損失831美元。已經有越來越多的美國企業、消費者感受到加征關稅的影響。



高峰強調，美方需要把一些基礎性問題的事實和邏輯搞清楚。中美貿易不平衡主要是由於美國出口管制等非經濟因素以及儲蓄率低等原因造成的，加征關稅根本解決不了貿易不平衡問題。對於美方的貿易霸凌行為，中方堅決反對，也不得不採取必要的反制措施。



對於美方近期關於磋商的一些表態，高峰回應說，美方近期釋放的信息有些前後矛盾，一會兒說可能很快與中方達成協議，一會兒又說沒準備好和中方達成協議，讓人不得不對其誠意表示懷疑。美方不斷升級貿易摩擦並向其他領域擴散的錯誤做法，嚴重破壞了磋商的基礎和氛圍，責任完全在美方。中方始終認為，合作是中美雙方唯一正確的選擇，同時，合作是有原則的，磋商是有底線的，中方在重大原則問題上絕不讓步。



（來源：中國經濟網）