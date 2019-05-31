中國稀土產業在國際上具有三大優勢

中評社北京5月31日電／近日，針對輿論提出“稀土是否可能成為中國對美反制的重要籌碼”問題，國家發展改革委有關負責人明確表示，“如果有誰想利用我們出口稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國的發展，那麼我想贛南原中央蘇區人民、中國人民，都會不高興的”。



一時間，社會上對稀土議論紛紛。那麼，稀土究竟“稀罕”在哪？稀土有何應用？我國稀土產業有何優勢？針對這些問題，經濟日報－中國經濟網記者採訪了相關專家。



實際上，稀土廣泛應用在我們生活中。比如，每天看的電視，其鮮艶的紅色就來自稀土元素銪和釔；外出攜帶的照相機，鏡頭裡有稀土元素鑭；天天使用的手機中有稀土元素釹；稀土在航空、航天、電子信息、鋼鐵、有色金屬、機械製造、石油化工等行業用途廣泛。雖然用量較小，但效果顯著，發揮著現代工業“維生素”的作用，產生出巨大的輻射性經濟效益。



那麼，中國稀土產業在國際上有哪些優勢呢？



首先，資源占據優勢。招商證券分析師表示，截至2018年全球共有稀土儲量1.2億噸，我國有4400萬噸，占比38%。同時，在高精尖製造中占據更加重要地位的中重稀土（以鏑、鋱為代表）具有獨特優勢。上世紀60年代末，我國在贛州發現了世界罕見的離子吸附型稀土礦，該礦具有配分齊全，經濟價值高，易選別，放射性低等特點，稀土中的釔、鏑、鋱等中重稀土元素，我國的工業儲量為150萬噸，江西贛州一地就占到其中的36%，所含富釔型重稀土礦產資源更為世界所獨有。



其次，采掘、冶煉分離能力強。據招商證券分析師介紹，我國在稀土采掘、冶煉、分離提純方面占據絕對領先地位，具備極強話語權。2018年全球稀土礦產品產量約19.5萬噸，中國產量約12萬噸，占62%；全球稀土冶煉分離產量約為14.6萬噸，其中中國產量12.5萬噸，約占86%。經濟日報－中國經濟網記者從贛州市工信局了解到，贛州離子型稀土開採和加工已有40餘年，一直領銜我國離子型稀土領域，在南方稀土開採、分離、金屬冶煉等方面的工藝技術研究處於國際領先水平，產業規模占全國總量的三分之一。



再次，應用鏈條不斷延長。借助資源和冶煉分離優勢，我國稀土產業鏈不斷延長，以稀土應用最廣泛的釹鐵硼永磁材料為例，目前我國釹鐵硼產量已接近全球的90%，高端釹鐵硼產量已接近全球總量的60%。