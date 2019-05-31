卓榮泰自爆手機民調作弊方法　強調會除弊

民進黨主席卓榮泰。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月31日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選規則底定後，對於外界質疑手機民調公平性的問題，民進黨主席卓榮泰今天表示，初選到現在過程有一些焦慮，現在就是要把結果做到圓滿，讓人民繼續對初選有信心。因次他特別要求民調中心，針對6月10日至14日的民調，要排除萬難，消除可能存有的弊端，一定要做到最科學、最準確的民調。



秘書長羅文嘉也說，政見會將於6月8日下午2點於華視攝影棚舉行，會有三個提問人，包含媒體、公民團體，將原來規劃的兩場融成一場，但提問人選還沒確定。



卓榮泰表示，他早上和相關民調、電信等業者討論，了解手機民調可以怎樣操作，能如何盡力防治弊端，黨中央都願意去做，應該不足以產生對結果的影響，希望能減少大家疑慮，讓民調被接受、被相信。



卓也說，聽聞可以透過軟體，把上千筆手機全部轉接到同一個人手機，但業者說，除非要在電信業者那裡動手腳，才有可能。如果確定電信業者絕對不會配合這事情，那就不會是大規模的。至於市面上若有這種軟體，那黨中央也會去找出來，看能否破解、察覺。



卓榮泰指出，另一種情況是，蒐集一些手機號碼放入民調母體裡面，“這個絕對不可能”，因為民調規定明定，手機民調母體是“後5碼隨機跳號”。



羅文嘉也舉例說，手機樣本是NCC在2018年第四季公布的2千9百萬筆手機門號，如果想要影響1%民調，首先必須要拿到29萬人的雙證件，然後申辦手機門號，估計會花費將近新台幣1億元，加上要做到蒐集29萬份個資，還不被發現，不是這麼容易。且這29萬個門號還要都被抽到，才可能影響1%民調，這在實務上很難達成。



卓榮泰呼籲，現在開始到民調還有10天時間，他誠懇希望兩位參選人“一位專心拚國政，一位用心顧大局”，兩人好好做自己該做的事情，就讓人民來決定。希望他們對自己跟彼此深具信心，黨中央也會負責讓黨務、選務工作做到最完美。