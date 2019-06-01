修法卡政治協商　藍嘲諷兩岸斷絕關係條例

國民黨中央黨部外觀一隅。（中評社 資料照） 中評社台北5月31日電（記者 張嘉文）“立法院”今天三讀通過《兩岸人民關係條例增訂第5條之3》，明定兩岸協商簽署政治協議，應經“雙審議”，公民投票。中國國民黨發出回應表示，民進黨將兩岸人民關係條例，進行不合乎比例原則的修改，已成為實質上的“兩岸斷絕關係條例”。



“立法院”會今天處理台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸人民關係條例）增訂第5條之3條文。經表決後，出席105人中，70人贊成、35人反對，通過民進黨團版再修正動議。



國民黨對此回應表示，有鑑於政治協議的定義過於廣泛且無法明確定義，將造成兩岸簽署任何協議，恐比“修憲”還困難，這會對未來兩岸的經貿文化及各層面的交流互動及產業投資、跨域工作權益等，造成極為嚴重的影響。長遠之計，蔡政府應該趕緊回歸到“兩岸協議監督條例”的修法，而非選前說一套、選後打假球。



國民黨強調，目前在蔡政府執政下，仍繼續享有ECFA協議的早收清單優惠，若蔡政府執意將兩岸之間的協議視為洪水猛獸，為何仍蕭規曹隨？而不趕緊除之而後快？



國民黨批評，蔡政府為了掩飾自身執政不利，積極透過製造兩岸對立，再將之轉換為選舉動力，此類“鎖國”之舉將加速台灣被邊緣化，也讓兩岸和平互動的機會更加渺茫，請蔡政府回歸正軌，才不會讓台灣走上絕路。