日媒：日俄安保分歧　成領土歸還最大障礙

中評社香港5月31日電／共同社分析指出，涉及北方四島領土問題的日俄安保觀念的差異再度凸顯。對於把日美同盟作為外交和安保基礎的日本，俄羅斯加強了對美國的警惕。在力圖培養日俄信賴關係的第4次日俄外長防長磋商（2+2）中，可以看到雙方的讓步十分有限。安保分歧已成為領土歸還的最大障礙。



▽創造環境



日本外相河野太郎稱：“從日本的法律立場出發無法接受。”俄羅斯外長拉夫羅夫稱：“這是在俄羅斯領土上基於國際法的行為。”30日兩國外長在磋商後於東京飯倉公館舉行的聯合記者會上，圍繞俄方在北方四島加強軍備展開了交鋒。



2+2磋商原本是友好國家之間討論共同安保政策的機制。日本與“安保觀念存在根本差異”（政府相關人士語）的俄羅斯舉行2+2磋商意在著眼於領土問題培養信賴關係。



2013年4月日本首相安倍晉三在第2屆政府上台後首次訪俄，與總統普京就創立2+2磋商機制達成共識。這是由於日方認為“安保方面的磋商將為領土談判創造環境”（政府相關人士語）。



▽同床異夢



然而，俄羅斯的想法卻並非如此。為遏制有意在遠東擴大影響力甚至深入北冰洋的中國，俄羅斯欲通過加強對日關係來維持平衡。這是俄羅斯專家關於俄方與日本舉行2+2磋商目的的廣泛共識。在安保和領土問題上俄方認為沒必要對日妥協，兩國之間可謂是同床異夢。



似乎是在證明這一點，俄方與領土問題相關多次對日本的安保政策加以牽制。拉夫羅夫30日對日本計劃部署的美國陸上部署型導彈攔截系統“陸基宙斯盾系統”表示關切，並斷然拒絕了日方對北方四島上俄軍活動趨於頻繁的擔憂。



▽根基



為維持對抗美軍的核戰力，將千島群島和北方四島視作鄂霍茨克海防衛戰略基地的俄羅斯將持續加強軍備。此外還獲悉了到2020年在該地區增強地對艦導彈建設防線的俄軍構想。



日本政府曾多次要求在北方四島部署最尖端戰機和新型地對艦導彈的俄羅斯保持克制，但俄方一概未作出回應。



在最關鍵的領土談判上，俄羅斯對日本的安保根基強烈批評稱：“日美同盟是威脅，是日俄關係改善的障礙。”



拉夫羅夫30日貶斥日美提出的“自由開放的印度太平洋”構想稱“這是創造封閉同盟的構想”。日方努力冷靜應對，稱“此舉是為在領土談判上處於優勢地位而採取的常用手段”（外務省相關人士語），但安保成為談判中的很高門檻這一現實則無法否認。