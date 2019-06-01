妙天挺柯轉助韓？藍議員戴錫欽：韓較直率

戴錫欽。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月1日電（記者 鄭羿菲）“決戰2020，贏回台灣”誓師大會（61挺韓大會師）共同主持人、中國國民黨台北市議員戴錫欽接受中評社訪問時表示，這一個月來，各種抹黑國民黨高雄市長韓國瑜的爆料、新聞不斷，甚至包括有高雄版水門事件等，選舉氣氛已被炒熱，61活動要超過5萬人才算成功。



至於“國會政黨聯盟”黨主席妙天禪師從傳出將協助無黨籍台北市長柯文哲參選2020連署，但此次卻助韓造勢，戴錫欽說，據他了解，柯文哲回應與妙天見面的問題時，輕描淡寫到讓妙天的團隊覺得與事實似乎有些差距，而相較於韓國瑜的率直，至少會是可信的政治人物。



1966年生的戴錫欽為淡江大學國際事務與戰略研究所法學碩士，早年曾任“國會”助理、媒體記者，在2002年以親民黨身份當選第九屆台北市議會市議員。2006年改掛國民黨身份連任成功，至2018年止總共成功連任5屆市議員。戴錫欽也曾擔任過國民黨市議會黨團副書記長、青年發展委員會委員。



戴錫欽接受中評社訪問時表示，61對韓國瑜非常重要，這一個多月以來，各方面對韓的爆料、抹黑、扭曲不斷，導致韓的民調有下跌的狀況，引發很多韓國瑜支持者轉趨隱性，也十分擔憂。過去韓國瑜的造勢活動都在中南部，雖然韓曾到其他縣市站台，但畢竟是別人的場子，此次是以韓國瑜為主角，在台北造勢的第一場，對於北部韓粉來講這是難得的機會。



戴錫欽說，他認為活動一定要達到5萬人以上才算成功，也才表示韓國瑜的人氣還是非常旺，並非民調上呈現的下滑，若能超過10萬人，對黨內初選幾乎可說勝券在握，也可說是不管民進黨提名誰、或柯文哲也參選的情況下，韓勝選2020的機率就大幅提升。



戴錫欽也說，若61人數達不到5萬低標，在此消彼長的情況下，黨內初選其他三位包括鴻海董事長郭台銘、前黨主席朱立倫、前“立法院長”王金平等3人的機會就會提升，而韓國瑜在未來1個月的其他場造勢活動上，恐怕得更加努力才能扳回一城。



至於台灣還未進入2020選舉熱季，會否影響民眾的參加？戴錫欽指出，雖然目前距離2020大選還有7個月，但因為抹黑韓的新聞頻率加劇，甚至包括有高雄版水門案、民進黨初選也有很多紛擾等，台灣整個選舉的熱度是極劇上升，且韓粉也十分焦慮，因此整個選舉的味道已經出來，選舉氣氛已被炒熱，因此不會影響民眾參與的熱情。



中評社記者問，妙天日前曾對外表達會替柯文哲連署通過參選的門檻，而此次韓國瑜又去見妙天，韓陣營是不是已經開始挖柯文哲的牆角？



戴錫欽認為，無論是藍綠白任何一個候選人，只要有機會接觸任何宗教、社團，都不會放過，韓國瑜見妙天與柯文哲見妙天的動機都是一樣的，妙天有一定的影響力，對於想要角逐2020的任何人來說，都不可能割捨而不去接觸。



至於是不是挖牆腳，戴錫欽指出，妙天在見過柯文哲後對外表態要幫忙連署，但柯的回應卻十分輕描淡寫，據他了解，柯文哲輕描淡寫的程度，讓妙天團隊覺得柯講話與事實似乎有些差距，也許是柯一方面想爭取支持，二方面又不想讓人覺得跟妙天走的太近。而韓國瑜是相對直率的人，也大方承認與妙天見過面，並不迴避或閃過問題，這至少會讓妙天的信眾覺得韓是比較可信的政治人物。