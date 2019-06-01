社評：兩岸和平和解之路遭封殺　可惜了！

中央社圖片 中評社台北6月1日電（評論員 林淑玲）台灣“立法院”5月31日三讀通過《兩岸人民關係條例增訂第5條之3條文》，明定兩岸協商簽署政治協議須經“雙審議”、“全民公投”，高門檻程序比照“修憲”；且“主權國家”地位與“自由民主憲政”秩序不得作為政治議題談判及協議項目。這無異是封殺兩岸和平和解之路，後患無窮，也可惜了！



蔡政府掌握在“立法院”絕對多數優勢，在大選前的本會期提出多項兩岸重要修法、列為優先法案，包括持大陸居住證限縮公民權、退休高階將領與政務官赴陸管理規範、中資違法投資行為處罰，以及防堵政治協議等等，相關法案近期一一獲得通過，重擊兩岸和平交流。



台灣昨日通過修法增訂《兩岸人民關係條例第5條之3》來得快又急，主要是針對大陸年初拋出的“探索兩制台灣方案”而來。蔡政府最近在政策執行面，三令五申嚴禁台灣民眾參與各種兩制台灣的討論，藍軍領袖訪陸前官方一再提醒勿觸法，因應即將登場的海峽論壇也公開警告台灣民眾不得參加涉“民主協商”及推動“一國兩制”活動，甚至正告國民黨等藍軍政黨，人民團體或政黨觸法最重可予以解散。在法律面，則是兩岸條例的大翻修，用比照“修憲”的超高門檻卡住兩岸政治協商，甚而封殺主權談判等等。



民進黨最新的這項修法，雖未直接否決兩岸簽署政治協議，但根據所訂的相關條文卻毫無任何實現的可能性。所謂的“雙審查”，就是要先提協議締結計劃，經全體“立委”的3／4出席，及出席“立委”3／4同意才能開啟簽署協議的協商。協議若順利簽署，只能算草案，還要經3／4“立委”出席，及出席委員3／4同意，再全民公投，才能公布生效。



實質上，訂這樣的法，就等於是直接封殺兩岸政治協議，這不止在於“雙審查”、“全民公投”的門檻極高，不可能實現。而是大陸在現實上絕不可能接受在這種條件下與台灣談協議；蔡政府所謂的“高門檻”流於假議題，完全沒意義。再加上修法增訂主權議題不得做為政治議題談判及協議項目，等於就是“雙封殺”，形同宣示台灣不與大陸簽任何政治協議。



除了“雙封殺”之外，這套修法版本也封殺了未來兩岸領導人見面的可能性。



民進黨不期待兩岸領導人見面嗎？不！在2015新加坡“習馬會”之前，民進黨陳水扁2002年執政時提過要邀大陸領導人到金門前線大膽島喝茶，並拋出兩岸和平協議、軍事互信機制等倡議。蔡英文2018年6日接受法新社專訪時，亦提到期望在任內可以跟對岸領導人會面，綠營有段時間一直希望能促成“蔡習會”解開兩岸僵局，據知也有相關人士在穿梭奔走。顯見以兩岸領導人見面化解僵局的模式，是台灣不分藍綠的共識。



兩岸領導人見面重點在建立能穩定兩岸和平的機制，終結兩岸的對峙，最後一定會走向簽署協議。2015年11月新加坡“習馬會”是個極好的開始，可惜國民黨未能繼續執政，在“習馬會”基礎上繼續向深水區前進。民進黨現在為了大選賣力抗中，把未來可能穩定兩岸的路都堵死了，領導人見不了面，協議也無法簽，非常可惜。2020如果國民黨執政，或可再修法的可能把這些自我捆綁的法條修掉。若是民進黨繼續執政，昨日今非難以向綠營支持者交代，只好一路黑到底，兩岸就只有硬碰硬一條路可走，不但對民進黨不利，更是台灣的大危機。



民進黨拚大選連任，暫且管不了兩岸未來，眼前先把國共關係卡住再說。蔡政府5月中才以因應《國家機密保護法》延長離退涉密人員境管年限新制為由，延長馬英九、吳敦義出境管制期限兩年，不讓吳赴大陸參與國共論壇，再加上兩岸條例新修法，民進黨要卡國共論壇的意圖十分明顯。未來只要民進黨繼續執政，只要兩岸條例沒有再度修法拿掉阻礙兩岸和平交流的法案，這股可能觸法的寒蟬效會給國民黨很大壓力，國共平台的重建不容樂觀。對國民黨而言，與其期待民進黨鬆手，不如好好打拚拿回政權。



2020大選民進黨選情不妙，兩岸關係也跟著進入大震盪！





