新華社：中國有四大有利因素抗擊美國

中評社北京5月31日電／新華社發表文章指出，綜合分析國內國際形勢，中國有能力抗擊美國的貿易霸凌主義。“不想打、不願打、但也絕不怕打貿易戰”，展現著中方捍衛國家利益與民族尊嚴的堅定信心與充足底氣。



中國至少擁有四大有利因素，使美方遏制中國發展的企圖破產。



國家實力



新中國成立70年來積蓄的雄厚國力和改革開放40年來長期向好的經濟基本面，是中國應對各類外部風險挑戰的堅實物質基礎。



中國經濟總量龐大、國民經濟體系完備、自我循環能力強大，經濟增長依靠消費、投資、出口協同拉動，新發展理念引導經濟持續轉型升級。



中國已經形成世界最大中等收入群體，現代化經濟體系建設不斷取得新突破。



截至2019年一季度，中國GDP增速連續17個季度運行在6.4%—7%的區間。今年前4個月，城鎮新增就業完成全年目標的40%以上，CPI上漲2%保持在合理水平，外匯儲備在3萬億美元以上。



前4個月，全國高技術產業增加值高於全部規模以上工業2.5個百分點，3D打印設備、移動通信基站設備等代表性產業產量分別同比增長358.9%、159.4%。



中國擁有世界最大規模研發隊伍，發明專利申請量連續8年居世界首位。2018年全國研究與試驗發展經費近2萬億元，投入強度達2.18%，超過經濟合作與發展組織（OECD）國家平均水平。根據世界知識產權組織《2018全球創新指數報告》顯示，中國排名第17位，首次躋身全球創新指數20強。



中國金融市場的韌性也顯著增強。中國銀保監會主席郭樹清說，經貿摩擦對中國金融市場衝擊有限，進一步的影響會更小。



這表明，中國能夠將中美經貿摩擦的負面影響控制在最小程度。



而鋻於在全球產業鏈供應鏈價值鏈中的重要地位，中國擁有許多反制美國極限施壓的工具。例如，中國是世界最大的稀土材料供應國，而美國對此高度依賴。

